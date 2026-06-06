При этом на латвийском рынке уже сейчас доступен относительно дешёвый молодой картофель из Польши, Греции и Египта (по цене около 0,60–0,90 евро за кг).

Ожидается, что к середине сезона, как только начнётся уборка урожая с открытого грунта, цена на местный картофель тоже резко упадёт. По мнению фермеров, в супермаркетах и на ночном рынке она стабилизируется в пределах 0,80–1,50 евро за кг.

Неблагоприятная погода в весенние месяцы (засуха и неожиданные заморозки) во многих местах задержала развитие раннего урожая. Это означает, что массовое поступление местного молодого картофеля на рынок может немного затянуться, и высокая цена продержится дольше обычного.

Фермеры отмечают по-прежнему высокие производственные затраты — дорогой посадочный материал, топливо и минеральные удобрения не позволяют цене опуститься ниже докризисного уровня.