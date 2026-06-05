По словам политика, после восстановления независимости латвийское общество оставалось разделенным и фактически существовало в нескольких отдельных сообществах. Для преодоления этого разделения необходимо работать с молодежью и подрастающим поколением. Одним из важных условий для объединения общества, по мнению Кирсиса, является создание единой школы, при этом язык выступает лишь инструментом для достижения этой цели.

Он подчеркнул, что задача заключается не только в том, чтобы выпускники владели государственным языком. Важно также обеспечить интеграцию всех членов общества и наладить связи между ранее разделенными общинами.

Сегодня в Латвийском университете проходит форум «Единая школа — качество образования, сотрудничество и эффективность». Его цель — обмен опытом и обсуждение внедрения модели единой школы в муниципальных учебных заведениях, анализ существующих вызовов и перспектив развития, а также укрепление единого образовательного, языкового и ценностного пространства.

В самоуправлении отмечают, что латышский язык как единый язык обучения является не только основой образовательного процесса, но и важным инструментом для повышения успеваемости учащихся, развития гражданской активности и укрепления чувства принадлежности к обществу.