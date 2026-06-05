Клейнбергс vs Latvenergo: мэр Риги переводит стрелки?

«Latvenergo» готовится повысить плату за тепловую энергию, произведённую на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и поставляемую Риге, в понедельник в интервью TV3 заявил мэр. По его словам, такой шаг может повлиять на конечный тариф предприятия «Rīgas siltums» для жителей столицы. Мэр оценил возможную ситуацию как ответственность Министерства экономики.

Спустя короткое время «Latvenergo» выступило с заявлением, что у компании нет информации, которая позволяла бы сделать вывод о планируемом повышении тарифа на тепловую энергию.

Пресс-служба компании пояснила «nra.lv», что тарифы на тепловую энергию зависят от рыночных цен на природный газ, изменения которых заранее спрогнозировать невозможно, и напомнила, что информация о действующих тарифах регулярно публикуется.

Высказывания рижского мэра вызывают недоумение, поскольку создаётся впечатление, что он знает то, чего не знает даже само «Latvenergo», либо руководитель самоуправления говорит об одном, а энергетическая компания — о совершенно другом. И при чём здесь ещё ответственность Министерства экономики, как бы этого ни хотел Клейнбергс.

Тариф уже повышен

«Nra.lv» попросило разъяснить ситуацию «третью сторону» — SPRK, которая осуществляет надзор за деятельностью поставщиков общественных услуг, развитием рынка и следит за тем, чтобы пользователи получали бесперебойные, безопасные и качественные услуги по экономически обоснованной цене.

На вопрос, есть ли у SPRK информация о том, что «Latvenergo» готовится повысить плату за тепловую энергию, произведённую на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и поставляемую Риге, директор Энергетического департамента SPRK Янис Негрибс ответил, что у комиссии нет сведений о том, что «Latvenergo» собирается подать на рассмотрение новый проект тарифа с пересмотром всех статей затрат. При этом «Latvenergo» каждый месяц обновляет тариф в соответствии с актуальной ценой топлива (природного газа). В конце апреля «Latvenergo» объявило, каким будет применимый тариф в мае, и в июне тариф также не меняется.

Объявленный тариф на май на ТЭЦ-2 на 9,69 EUR/MWh, или на 13,9% выше, чем в апреле — рост с 69,81 до 79,50 EUR/MWh. В свою очередь, тариф ТЭЦ-1 в апреле составлял 65,87 EUR/MWh, а в мае — 75,14 EUR/MWh. В июне тарифы по сравнению с майскими не меняются.

«Таким образом, тарифы “Latvenergo” весной выросли почти на 14%, однако в настоящее время это имеет минимальное влияние на затраты, включаемые в тарифы AS “Rīgas siltums”, поскольку отопительный сезон завершён, и AS “Rīgas siltums” полностью покрывает свои нужды, закупая тепло на аукционах. Необходимость в тарифицированном тепле от “Latvenergo” может возникнуть только поздней осенью. Сейчас мы воздерживаемся от прогнозов, какими будут реальные затраты на производство тепловой энергии во второй половине года», — сказал Янис Негрибс.

Неизвестно, какими будут цены осенью

«Получала ли SPRK новый проект тарифа, предусматривающий необходимость повышения конечных тарифов на отопление в Риге?», — спросило «nra.lv».

Представитель SPRK ответил, что AS «Rīgas siltums» подало в SPRK новый проект тарифа на услугу теплоснабжения, однако до его оценки комиссия не может комментировать значения поданного тарифа.

«nra.lv» спросило, допускает ли SPRK, что в обозримом будущем (в этом году или в первой половине следующего) придётся утвердить новые, повышенные конечные тарифы теплоснабжения для жителей Риги.

Янис Негрибс пояснил, что значения конечных тарифов теплоснабжения в значительной степени зависят от нескольких аспектов, особенно от цен на топливо, которые из-за геополитических колебаний в настоящее время непредсказуемы. «Однако одновременно SPRK начала несколько мероприятий, которые могут оказать благоприятное влияние на тарифы. Уже в понедельник, 8 июня, совет SPRK будет решать вопрос о порядке публичных консультаций по установлению потолка цен на тепловую энергию, закупаемую у независимых производителей тепла. В июне также планируется завершить работу над методикой расчёта тарифов теплоснабжения, которая обеспечит более полное включение в тарифы эффективности затрат новых технологий топлива», — сообщил директор Энергетического департамента SPRK.

В Риге в воздух выброшено 62–79 миллионов евро

28 мая утром депутат Сейма Андрис Кулбергс («Объединённый список») представил итоговый доклад парламентской следственной комиссии по причинам удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и рискам энергетической безопасности. Андрис Кулбергс возглавлял эту комиссию. В тот же день, 28 мая, во второй половине дня он стал премьер-министром.

Парламентская следственная комиссия пришла к выводу, что в Риге длительное время существует абсурдная ситуация: пока полезно используемая тепловая энергия, производимая на ТЭЦ (остаточное тепло), не использовалась и выбрасывалась в атмосферу, одновременно закупалось более дорогое тепло у других производителей.

За несколько лет таким образом было растрачено примерно 62–79 миллионов евро, указано в итоговом докладе комиссии.

«Объём теплоснабжения такого города как Лиепая выбрасывается в воздух. Это не “немного” и не “чуть-чуть”. Это расточительство высшего уровня. Расточительство ресурсов, за которые заплатил каждый из нас, — за это мы платили в счетах за электричество, в квотах на CO₂. Это выбрасывается систематически, годами на это не обращали внимания, и это — совместно взращенная система. Это не произошло случайно из-за непрофессионализма», — заявил с трибуны Сейма Андрис Кулбергс.

Хотя он не называл по именам конкретных должностных лиц Рижского самоуправления, ясно, что содержание доклада касается не только прежних руководителей столицы, но и нынешнего созыва думы и действующего мэра.

Парламентская следственная комиссия видит расточительство и возможные мошеннические действия как существенные причины того, что рижане переплачивают за тепло.

Похоже, что Клейнбергс вместе со своими единомышленниками никак не может придумать, как создать фон, чтобы переложить ответственность за «возможную ситуацию» (более высокие конечные тарифы для жителей Риги) на Министерство экономики, находящееся в ведении политических оппонентов.