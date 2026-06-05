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«Я всегда так хожу»: пенсионер дважды испытал судьбу в Пурвциемсе

Редакция PRESS 5 июня, 2026 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

На улице Дзелзавас в Риге пожилой мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и оказался на капоте автомобиля BMW, выезжавшего со двора многоквартирного дома. Об инциденте сообщает программа «Degpunktā».

На место происшествия прибыли полиция и медики. К счастью, серьёзных травм пенсионер не получил. По словам очевидца Александра, водитель действовала осторожно: «Она остановилась, убедилась, что никого нет, и медленно начала движение. И тут дедушка оказался на капоте. Видите, на машине ничего нет, только пыль стерлась. У него лишь рубашка и жилетка испачкались».

После столкновения мужчина быстро поднялся и заявил, что чувствует себя хорошо. «Он говорил: “Я пойду дальше, со мной ничего не случилось”. Но в таком возрасте так рисковать нельзя. Мало ли что может случиться позже», — рассказал Александр.

Водитель BMW Яна призналась, что не ожидала увидеть пешехода в этом месте. «Хорошо, что я ехала очень медленно, выполняя поворот. В этот момент он начал свой маневр. Скорость была небольшой, поэтому резко тормозить не пришлось. Машина не пострадала. У меня нет к нему претензий. Автомобиль — это мелочь. Человек в почтенном возрасте мог получить куда более серьезные травмы», — отметила она.

После осмотра медиками пенсионера отпустили. Однако вскоре он снова попытался перейти дорогу в том же месте. Очевидцы остановили мужчину и предложили проводить его до ближайшего пешеходного перехода. Сначала он отнёсся к этому без энтузиазма, но затем всё же согласился.

Сам пенсионер объяснил свои действия привычкой: «Я никогда не пользуюсь переходом. Я иду здесь, потому что живу напротив. Я видел машину, это она меня не увидела. Не я в нее врезался, а она врезалась в меня».

Поскольку участники происшествия по-разному оценивают случившееся, полиция начала административный процесс и выясняет все обстоятельства инцидента.

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