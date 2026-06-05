«Не может учиться там, где его друзья»: почему ребенка не взяли в первый класс?

Лига рассказала, что подала заявления в школы более года назад. Всё это время она неоднократно связывалась с сотрудниками Управления образования Кекавского края, чтобы узнать шансы сына попасть в первый класс. В большинстве случаев ей отвечали, что нужно дождаться середины мая. Однако в мае семье неожиданно сообщили, что ребёнок не будет принят ни в одну из выбранных школ Кекавского края.

«Никуда больше в Риге я ребёнка не записывала, потому что была уверена, что его примут в школу Кекавского края. Возможно, в этом есть и моя вина, но я не могу отслеживать все нормативные акты. Я спрашивала в Управлении образования, каким может быть решение ситуации. Я не собираюсь спорить с самоуправлением или кого-то шантажировать, потому что правила есть правила. Но, на мой взгляд, коммуникация была недостаточно понятной и прозрачной», — говорит Лига.

Она подчёркивает, что сейчас не пытается добиться исключения для своего ребёнка, а хочет, чтобы система стала более понятной и другие семьи не оказались в такой же ситуации.

«Наверное, я не единственный родитель, который очень остро воспринимает вопрос школы. Это друзья, кружки, инфраструктура. Ребёнок спрашивает, почему он не может учиться там, где будут его друзья. Особенно меня задело то, что руководитель Управления образования написала, что этот негативный опыт поможет улучшить коммуникацию в будущем. Но что это меняет в моей жизни?» — говорит мать.

Руководитель Управления образования Кекавского края Илзе Лисовска пояснила, что ежегодно около 22 детей не получают место в первом классе. В этом году таких детей было 16, включая сына Лиги. Все они были зарегистрированы в других самоуправлениях.

«Каждый год за чертой остаются дети, не задекларированные в нашем крае. В этом году в первые классы подано 427 заявлений, а места мы можем предоставить только 405 детям. В первую очередь мы обеспечиваем местами детей, зарегистрированных в Кекавском крае. Если остаются свободные места, принимаются и дети из других самоуправлений», — пояснила Лисовска.

Приоритет при зачислении имеют дети педагогов, затем дети, чьи братья или сёстры уже учатся в конкретной школе, а также ещё несколько категорий учащихся.

При этом возникает вопрос: если специалистам самоуправления заранее известно, что у незадекларированных детей мало шансов попасть в популярные школы, почему родителей об этом не предупреждают заранее?

«Мы уже пересмотрели этот вопрос. Поняли, что родителям не всегда ясно, что существует риск не попасть в школу. Очевидно, нужно более чётко и открыто об этом говорить. Мы не можем рассчитывать на то, что родители сами поймут это из текста правил», — признала Лисовска.

В двух менее востребованных школах Кекавского края места в первых классах ещё остаются, однако они расположены значительно дальше от дома семьи Лиги.