Востоку Латвии нужны деньги: Кучинскис обратился к крупнейшему европейскому банку

В Министерстве финансов агентству ЛЕТА сообщили, что Кучинскис сегодня встретился с должностными лицами ЕБРР, чтобы обсудить дальнейшее участие ЕБРР в содействии инвестициям в Латвии, поддержку развития восточного приграничья, сотрудничество в реализации энергетических и инфраструктурных проектов, а также вопросы восстановления Украины.

"Присутствие лидеров и акционеров ЕБРР в Риге, проведение собрания именно здесь является прямым подтверждением для бизнеса во всем мире, что в Латвии безопасная среда для инвестиций. Особенно важно сейчас было бы привлечь финансируемые ЕБРР проекты именно в регионы, находящиеся у восточной границы Латвии и, следовательно, ЕС, способствуя таким образом как военной, так и экономической безопасности", - сказал Кучинскис.

Он подчеркивает, что это важно как для общей безопасности и развития народного хозяйства страны, так и для того, чтобы жители не хотели уезжать из регионов, расположенных у восточной границы.

Министр поблагодарил руководство ЕБРР за тесное сотрудничество в организации ежегодного собрания Совета управляющих ЕБРР в Риге и подчеркнул значительную роль банка в привлечении инвестиций, развитии финансового сектора, укреплении энергетической безопасности и повышении конкурентоспособности предприятий в Латвии.

В ходе встречи министр подчеркнул, что укрепление восточной границы Латвии является одним из приоритетов правительства. Активное участие и присутствие международных финансовых институтов, в том числе ЕБРР, является важным сигналом безопасности, стабильности и доверия для инвесторов.

В этом контексте особенно важна инициатива Европейской комиссии "EastInvest Facility" как инструмент для мобилизации инвестиций в восточных приграничных регионах ЕС. Латвия ожидает активного участия ЕБРР в практической реализации этой инициативы, чтобы снизить инвестиционные риски и способствовать экономической устойчивости и долгосрочному росту региона, отмечают в Минфине.