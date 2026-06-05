По словам Пуданса, Россия получила преимущество в сфере беспилотных технологий и может использовать его для нападения на НАТО до конца 2028 года.

Генерал полагает, что Кремль способен задействовать своё превосходство в области дронов против стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии, которые являются членами НАТО.

По его мнению, главное преимущество России заключается не в качестве беспилотников, а в способности быстро и массово их производить и восполнять запасы.

Пуданс напомнил, что страны НАТО только начинают процесс перевооружения, а некоторые ещё даже не приступили к нему. Многие программы модернизации вооружённых сил альянса будут реализовываться лишь начиная с 2029 года. Поэтому, считает генерал, Кремль может попытаться воспользоваться своим временным преимуществом в сфере беспилотников и предпринять агрессивные действия до 2028 года, пишет Dialog.UA.

Западные политики и военные уже неоднократно предупреждали о возможной угрозе со стороны России. Так, в мае 2026 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники сообщала, что Владимир Путин в течение ближайших 12 месяцев может попытаться проверить единство НАТО, организовав нападение на одну из стран Балтии.