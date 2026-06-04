В Ригу приезжает Великий магистр: движение закроют для людей, машин и даже лодок

С 7:00 8 июня до 12:00 10 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта по обеим сторонам улицы Театра (Teātra iela) на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также на левой стороне бульвара Аспазияс между улицами Театра и Калькю.

9 июня при необходимости будет ограничиваться или временно перекрываться движение транспорта и пешеходов на площади у Рижского замка и прилегающих перекрестках, в том числе на пересечениях с улицами Муитас, Торня и Цитаделес, а также на перекрестке улицы Пилс и Польских ворот. Ограничения также затронут площадь Свободы, улицы Клостера и Ханзас, а также участок улицы Ханзас от Сканстес до Пулквежа Бриежа.

10 июня аналогичные меры могут быть введены на Ратушной площади и площади Латышских стрелков.

Кроме того, 9 июня с 12:00 до 14:00 при необходимости ограничат или временно закроют движение плавсредств по городскому каналу на участке от пешеходного моста у здания Латвийской национальной оперы и балета до моста у Бастионной горки.

С 8 по 10 июня также возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов по маршрутам передвижения официальной делегации и вблизи посещаемых объектов.

Движение общественного транспорта и пешеходов возле мест пребывания делегации будет регулироваться в зависимости от ситуации.