Туризм остается важнейшей статьёй доходов для многих стран ЕС, но всё чаще порождает недовольство для местных сообществ: они жалуются на нехватку жилья и рост цен.

Согласно новому исследованию цифровой развлекательной платформы JB.com (источник на английском языке), Испания, Италия и Франция возглавляют список европейских стран, где сопротивление овертуризму выражено в наибольшей степени.

Официальная статистика частично объясняет ситуацию: в первые четыре месяца 2026 года число туристов в Испании выросло на 3,4 %, а в июне страна ожидает увеличения на 7,1 % числа пассажиров международных рейсов по сравнению с прошлым годом

В пресс-релизе (источник на английском языке) министерства туризма Испании отмечается, что в июне также ожидается рост турпотока в Италии и Франции – на 12 % и 2,6 % соответственно по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Напротив, Кипр и Албания, по данным JB.com, признаны самыми гостеприимными для туристов странами Европы: там не зафиксировано протестов против гостей и минимально регуляторное давление на путешественников.

В исследовании анализировались интенсивность протестов, внимание к ним СМИ, ставки туристических налогов и соотношение числа гостей и постоянных жителей в 30 странах мира.

Испания, занявшая первое место среди 30 проанализированных стран, зарегистрировала акции протеста против туризма в 40 с лишним городах по всей стране – от Барселоны до Канарских островов.

Каталония, к примеру, в 2025 году приняла около 20,1 млн туристов – на 0,6 % больше, чем в 2024 году. Следующими по популярности стали Балеарские и Канарские острова.

В июне прошлого года демонстранты прошли маршем по центру Барселоны с плакатами протеста и поливали людей из водяных пистолетов в популярных у туристов местах.

Следом за Испанией идет Италия. Италия идет следом. Среди пртестующих городов значатся Венеция, Рим, Флоренция, Неаполь и Милан. Некоторые активисты срывали локбоксы,-в которых владельцы объектов краткосрочной аренды составляют ключи клиентам... Стремясь сдержать чрезмерный туризм, власти Венеции вновь ввели плату для однодневных посетителей города в определённые дни с пятницы по воскресенье на летний период.

Тем временем во Франции по всей стране проходили акции протеста в Марселе, Ницце и Париже, там также также набирает силу движение против круизных лайнеров, что свидетельствует об активном сопротивлении жителей как в крупных городах, так и в прибрежных туристических зонах.