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Необходимо сказать правду: командующий НВС Латвии выступил с заявлением (1)

© LETA 4 июня, 2026 09:18

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LETA

В военных коммуникациях обществу необходимо говорить правду о возможностях и ограничениях вооружённых сил, одновременно учитывая, что публичную информацию получает и потенциальный противник. Об этом на дискуссии «Riga StratCom Dialogue» заявили командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Латвии генерал-майор Каспарс Пудан и командующий Вооружёнными силами Нидерландов генерал Онно Эйхелсхейм.

Пуданс отметил, что латвийские вооружённые силы долгое время пользовались высоким доверием общества, однако последние события стали для этого доверия серьёзным испытанием. По его мнению, сохранить доверие можно только благодаря открытости и правдивости. Вместе с тем он признал, что военным структурам сложно раскрывать все детали, поскольку они обучены защищать информацию. Поэтому в коммуникации необходимо находить баланс между оперативностью и точностью, причём точность, по мнению Пуданса, имеет решающее значение.

Говоря о случаях появления дронов в воздушном пространстве Латвии, Пуданс подчеркнул, что наиболее сложной задачей является управление ожиданиями общества. Вооружённые силы должны честно объяснять, на что они способны, учитывая, что их возможности ограничены как по характеру, так и по количеству имеющихся средств, а также по интенсивности подобных инцидентов.

Эйхелсхейм отметил, что публичное обсуждение оперативных вопросов создаёт дилемму, поскольку может продемонстрировать ограниченность ресурсов или существующие проблемы в обороне страны. Однако, по его мнению, честность укрепляет доверие гораздо сильнее, чем заявления о способности защитить абсолютно всё, если на практике это невозможно.

Участники дискуссии также затронули вопрос единства информационных сообщений в вооружённых силах. Пуданс подчеркнул, что коммуникация должна быть не приложением к оперативным планам, а их неотъемлемой частью. По его словам, НВС пересмотрели свои планы и стали уделять больше внимания коммуникационным сценариям, моделируя возможную реакцию на различные инциденты.

Эйхелсхейм рассказал, что в Вооружённых силах Нидерландов советники по коммуникациям работают на разных уровнях управления, а командиры должны понимать, как их сообщения вписываются в более широкий контекст оборонной политики. При этом он отметил, что не на каждое отклонение от официальной позиции необходимо реагировать публично.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс спросил участников дискуссии о необходимости развивать информационные операции, направленные на информационную среду противника, а также о правилах применения таких возможностей в условиях, когда грань между мирным и военным временем становится всё менее чёткой.

Эйхелсхейм признал, что такие возможности необходимы, поскольку государства стремятся воздействовать на противника как можно раньше. Однако он пояснил, что Нидерланды пока не используют подобные инструменты в так называемой «серой зоне», поскольку для демократического государства это связано со сложными вопросами доверия и правдивой коммуникации.

Пуданс, в свою очередь, заявил, что информационные операции, кибервозможности и наступательные кибероперации также являются частью набора военных возможностей, к развитию которых необходимо готовиться. Он сравнил это с созданием дальнобойной артиллерии, отметив, что в информационной сфере также нужно заранее готовить специалистов, нарративы, сценарии и наборы целей.

Конференция «Riga StratCom Dialogue», организованная Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, продолжится в четверг. Она объединяет политиков, военных руководителей, стратегов и специалистов по коммуникациям для обсуждения того, как информация, технологии и конфликты меняют современный мир.

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