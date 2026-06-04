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«Билетов нет, документов нет»: контролеры RS испугались иностранных зайцев

Редакция PRESS 4 июня, 2026 07:14

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LETA

Конфликты между контролерами общественного транспорта и пассажирами не редкость. Обычно жалобы касаются поведения самих контролеров, однако на этот раз сочувствие пользователей соцсетей вызвали именно сотрудники, проверяющие билеты.

Поводом стала история, опубликованная в социальных сетях и вызвавшая широкую дискуссию о безопасности в общественном транспорте и готовности окружающих вмешиваться в конфликтные ситуации. Один из пользователей платформы X рассказал о происшествии в рижском автобусе:

«16-й автобус, утренний рейс на работу. Заходит контроль. Латыши послушно показывают купленные билеты. Трое пакистанцев слушают музыку через телефон, билетов нет, документов нет. Еще и угрожают контролерам (!) полицией. Контролеры поджимают хвост и выходят из автобуса. Они смеются».

 

Публикация вызвала множество комментариев. Многие пользователи удивились произошедшему.

Один из комментаторов отметил: «Зато школьников, которые забыли приложить свою карточку, контролеры очень смело отчитывают, угрожают и демонстрируют свою власть».

Пользовательница Инета поделилась собственным опытом и обратила внимание на безразличие окружающих:

«Такое равнодушие пассажиров очень характерно для Латвии. Однажды в автобусе двое пьяных молодых людей избивали третьего. Все либо молчали, либо просто смотрели. Только я одна вмешалась, повысила голос и разняла их».

В комментариях многие раскритиковали пассивность свидетелей произошедшего.

«Остальные пассажиры должны были встать и помочь контролерам выгнать этих троих из автобуса», — написал один из участников обсуждения.

Однако не все согласились с такой позицией.

«Вмешаешься — сам окажешься виноватым. Пусть контроль разбирается самостоятельно, такой сейчас порядок», — возразил другой пользователь.

К обсуждению подключились и представители Rīgas satiksme. В компании пояснили, что в подобных случаях контролерам следовало вызвать полицию.

«В таких ситуациях контроль должен реагировать с привлечением полиции. Пассажиры также могут звонить по номеру 112 не только в подобных случаях, но и всегда, когда чувствуют угрозу своей безопасности. Мы свяжемся с коллегами из Контрольного отдела и выясним, почему полиция не была вызвана», — сообщили в предприятии.

Дискуссия показала разные взгляды на проблему: одни считают, что пассажиры должны активнее помогать пресекать нарушения, другие уверены, что урегулирование конфликтов — задача полиции и контролеров. Между тем в «Rīgas satiksme» пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего.

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