Учёные дали людям томатно-соевый сок — и через четыре недели увидели странный эффект

Но нет. Учёные действительно проверили специальный томатно-соевый напиток и увидели, что у участников снизились несколько показателей воспаления в крови.

Речь не о магическом соке из супермаркета и не о новом способе отменить врачей. Напиток был специально разработан исследователями: в нём было много ликопина из томатов и соевых изофлавонов. Эти растительные соединения давно интересуют учёных, потому что могут влиять на воспалительные и обменные процессы.

В исследовании участвовали 12 взрослых с ожирением. Они пили по две маленькие банки такого сока в день в течение четырёх недель. После этого исследователи сравнили анализы крови с периодом, когда участники пили контрольный томатный сок без такого набора активных соединений.

И вот тут случилось самое интересное. После томатно-соевого варианта снизились три воспалительных белка, связанные с системным воспалением. У обычного контрольного сока такого же эффекта не увидели.

Учёные осторожны. Они не говорят: «пейте сок, и всё пройдёт». Они говорят другое: еда может влиять на биологию человека измеримым образом, и это стоит проверять в клинических исследованиях, а не просто клеить на упаковку слово «полезно».

Теперь команда хочет проверить этот напиток уже на людях с панкреатитом — болезнью, при которой воспаление играет большую роль, а лечение часто сводится к облегчению боли и симптомов.

Так что пока это не чудо-рецепт, а очень любопытный след.

Но сама идея красивая: где-то между томатом, соей и лабораторией учёные пытаются понять, может ли обычная еда работать тише, чем таблетка, но всё-таки работать.