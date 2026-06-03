Кулбергс агитирует народ провести свои отпуска в Латгалии

Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно, поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много.

"Я удовлетворен и рад, что правительство энергично взялось за работу", - сказал Ринкевич.

Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий.

В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон.

По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер.

Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. "Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу", - сказал премьер.

Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решения, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров и предпринимателей других отраслей, именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс.

Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале.

Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога.