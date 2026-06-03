По информации Рижской муниципальной полиции, неизвестный мужчина, находившийся у дверей автобуса, получил толчок от другого неизвестного человека, который в тот момент был с детской коляской. В результате первый мужчина упал на асфальт и ударился о корпус автобуса.

В связи с произошедшим начат процесс об административном правонарушении по части первой статьи 11 Закона об административных наказаниях - из-за агрессивного поведения в отношении человека.

Рижская муниципальная полиция просит откликнуться: человека, который во время инцидента находился с детской коляской и

мужчину в черной бейсболке и черно-серой куртке, который получил толчок. Также стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о происшествии, связаться с полицией по телефонам 67105728 или 67181818.