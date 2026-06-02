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Генпрокурор: решение о выдаче Антонова Латвии примут после суда в Литве

© LETA 2 июня, 2026 16:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Генеральная прокуратура Литвы примет решение по запросу Латвии об экстрадиции бывшего акционера обанкротившегося банка Snoras Владимира Антонова только после завершения судебного разбирательства в Литве, заявила генпрокурор. Нида Грунскене подтвердила получение запроса от латвийских прокуроров.

«Запрос был получен на прошлой неделе и в настоящее время рассматривается. Однако решить этот вопрос можно будет только тогда, когда завершатся все процессы в Литве», — сообщила Грунскене журналистам в Сейме во вторник.

В середине апреля сообщалось, что Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Антонова, а во второй половине мая было объявлено о намерении обратиться к Литве с запросом о его выдаче.

В прошлом месяце Рижский окружной суд приостановил уголовный процесс против Антонова и бывшего президента Latvijas Krajbanka Иварса Приедитиса в ожидании решения об экстрадиции Антонова и его возможном участии в процессе.

После того как Верховный суд Франции разрешил передать Литве осужденного в стране Антонова, бывший акционер Snoras был доставлен в Литву 22 мая, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура Литвы.

Как сообщало агентство BNS, на основании выданного прокуратурой европейского ордера на арест скрывавшийся во Франции под другим именем Антонов был задержан на западе Франции в декабре прошлого года. 13 мая Кассационный суд Франции отклонил его жалобу и окончательно разрешил экстрадицию в Литву.

Антонов и другой бывший акционер Snoras Раймондас Баранаускас, который предположительно скрывается в России, были осуждены в Литве к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.

Вильнюсский окружной суд также обязал обоих обвиняемых возместить ущерб в размере 375,18 млн евро и конфисковать приобретенное преступным путем имущество на сумму 105 млн евро. На обоих выданы европейские ордера на арест.

Апелляционный суд Литвы начнет рассмотрение их уголовного дела 29 июня — ожидается, что Антонов будет лично присутствовать на судебных заседаниях.

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