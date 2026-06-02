Изучат под микроскопом: для приезжих разрабатывается новый закон

Цель нового закона — создать более прозрачную и эффективную систему иммиграции, регулирующую въезд, пребывание, трудоустройство, интеграцию и выдворение граждан третьих стран, а также снизить риски фиктивной миграции и нелегальной занятости.

Председатель комиссии Раймонд Бергманис отметил, что новый закон станет важным шагом к формированию более безопасной и отвечающей интересам Латвии миграционной политики.

«Новый Закон об иммиграции упорядочивает всю систему иммиграции и укрепляет государственную безопасность. При разработке регулирования влияние миграционной политики впервые комплексно оценивалось не только с точки зрения безопасности, но и с позиций экономики, образования и других сфер. В законе учтены выводы парламентской комиссии по расследованию вопросов совершенствования миграционных процессов и снижения рисков, а также пересмотрены условия выдачи временных видов на жительство. Вместе с тем большое значение будет иметь практическое применение закона, включая укрепление потенциала учреждений, отвечающих за контроль и надзор в сфере миграции», — подчеркнул Бергманис.

По мнению авторов законопроекта, новые нормы помогут сократить риски фиктивной миграции и одновременно обеспечат понятные правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений, сохранив баланс между защитой интересов Латвии и выполнением требований ЕС.

Поддержанные комиссией поправки предусматривают значительное усиление контроля на внешних границах. Планируется ввести процедуру скрининга граждан третьих стран при пересечении границы и специальные процедуры возвращения мигрантов в соответствии с новым миграционным пактом Европейского союза.

Закон также предусматривает более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с европейскими базами данных, что должно улучшить идентификацию лиц и повысить эффективность предотвращения угроз безопасности.

Кроме того, уточняется порядок выдачи виз и видов на жительство: вводятся более четкие сроки и процедуры, а также расширяются основания для отказа или аннулирования документов в случаях угрозы общественному порядку или безопасности. Усиливается и предварительный контроль — иностранцы должны будут предоставлять более подробную информацию о цели въезда и условиях пребывания.

Отдельное внимание уделено интеграции приезжих. Закон закрепляет требования программ ранней интеграции и владения государственным языком. Также усиливается контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран для борьбы с фиктивной работой и учебой, а работодатели и учебные заведения будут нести более высокую ответственность.

Новый Закон об иммиграции разработан с учетом как актуальных вызовов безопасности для Латвии, так и необходимости адаптироваться к новым правилам ЕС в сфере миграции и предоставления убежища, включая требования по пограничному контролю, обмену данными и проверке въезжающих лиц.

Для вступления закона в силу его еще предстоит окончательно утвердить на пленарном заседании Сейма.