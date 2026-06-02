Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Изучат под микроскопом: для приезжих разрабатывается новый закон

Редакция PRESS 2 июня, 2026 17:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник, 2 июня, в третьем чтении поддержала проект нового Закона об иммиграции. Действующее регулирование было существенно пересмотрено для усиления государственной безопасности, повышения эффективности миграционного контроля и приведения законодательства в соответствие с требованиями Европейского союза.

Цель нового закона — создать более прозрачную и эффективную систему иммиграции, регулирующую въезд, пребывание, трудоустройство, интеграцию и выдворение граждан третьих стран, а также снизить риски фиктивной миграции и нелегальной занятости.

Председатель комиссии Раймонд Бергманис отметил, что новый закон станет важным шагом к формированию более безопасной и отвечающей интересам Латвии миграционной политики.

«Новый Закон об иммиграции упорядочивает всю систему иммиграции и укрепляет государственную безопасность. При разработке регулирования влияние миграционной политики впервые комплексно оценивалось не только с точки зрения безопасности, но и с позиций экономики, образования и других сфер. В законе учтены выводы парламентской комиссии по расследованию вопросов совершенствования миграционных процессов и снижения рисков, а также пересмотрены условия выдачи временных видов на жительство. Вместе с тем большое значение будет иметь практическое применение закона, включая укрепление потенциала учреждений, отвечающих за контроль и надзор в сфере миграции», — подчеркнул Бергманис.

По мнению авторов законопроекта, новые нормы помогут сократить риски фиктивной миграции и одновременно обеспечат понятные правила как для иностранцев, так и для государственных учреждений, сохранив баланс между защитой интересов Латвии и выполнением требований ЕС.

Поддержанные комиссией поправки предусматривают значительное усиление контроля на внешних границах. Планируется ввести процедуру скрининга граждан третьих стран при пересечении границы и специальные процедуры возвращения мигрантов в соответствии с новым миграционным пактом Европейского союза.

Закон также предусматривает более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с европейскими базами данных, что должно улучшить идентификацию лиц и повысить эффективность предотвращения угроз безопасности.

Кроме того, уточняется порядок выдачи виз и видов на жительство: вводятся более четкие сроки и процедуры, а также расширяются основания для отказа или аннулирования документов в случаях угрозы общественному порядку или безопасности. Усиливается и предварительный контроль — иностранцы должны будут предоставлять более подробную информацию о цели въезда и условиях пребывания.

Отдельное внимание уделено интеграции приезжих. Закон закрепляет требования программ ранней интеграции и владения государственным языком. Также усиливается контроль за трудоустройством и обучением граждан третьих стран для борьбы с фиктивной работой и учебой, а работодатели и учебные заведения будут нести более высокую ответственность.

Новый Закон об иммиграции разработан с учетом как актуальных вызовов безопасности для Латвии, так и необходимости адаптироваться к новым правилам ЕС в сфере миграции и предоставления убежища, включая требования по пограничному контролю, обмену данными и проверке въезжающих лиц.

Для вступления закона в силу его еще предстоит окончательно утвердить на пленарном заседании Сейма.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать