Возможно, придется и летом поработать: каникулы депутатов Сейма отменяются?

По словам Миерини, она заверила премьер-министра Андриса Кулбергса, что Сейм не станет препятствием для принятия необходимых законов и будет работать так, чтобы не тормозить «общую работу на благо общества».

Председатель парламента напомнила, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а осенняя сессия начнется 30 августа. До этого депутаты еще проведут несколько заседаний, на которых рассмотрят оставшиеся законопроекты.

Во время встречи президент выразил надежду, что Сейм сможет договориться и принять новый Закон об иммиграции, который, по его мнению, имеет важное значение для решения актуальных вызовов, стоящих перед государством. Также стороны обсудили изменения в составе парламента после утверждения нового правительства.

Ринкевич сообщил, что принял приглашение выступить перед депутатами 14-го Сейма в последний день весенней сессии. Он отметил, что это станет возможностью поблагодарить парламентариев за работу в течение четырех лет, пожелать им успехов и обозначить приоритетные задачи на будущее, включая укрепление безопасности государства, повышение устойчивости общества и развитие экономики.