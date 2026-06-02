Будут собираться и три раза в неделю! На правительстве висит 785 нерешенных задач

Кулбергс призвал министров внимательнее подходить к вопросам, выносимым на заседания правительства. По его мнению, в повестке Кабинета министров слишком часто оказываются вопросы, не соответствующие уровню министров. Хотя это предусмотрено законодательством, премьер считает, что время членов правительства слишком ценно, чтобы тратить его на подобные темы.

По вторникам будут проходить обычные заседания правительства, а по пятницам утром — стратегические заседания Кабинета министров, посвященные политическим вопросам. При необходимости по четвергам с 13:00 до 17:00 также будут проводиться рабочие встречи, посвященные выполнению ключевых задач правительства. Каждый министр должен представить по три приоритетные цели, которых он намерен добиться за время работы нынешнего кабинета.

Премьер подчеркнул, что министры должны лично докладывать по своим вопросам и хорошо разбираться в содержании предлагаемых решений. Документы, подготовленные некачественно, по его словам, вообще не должны попадать на рассмотрение правительства. Кроме того, участие министров в заседаниях предполагается только очное.

Кулбергс также призвал ограничить необоснованное присвоение документам статуса ограниченного доступа и сделать информацию максимально доступной для общества после снятия ограничений. Он выступил против злоупотребления срочными процедурами и подчеркнул, что такие случаи должны быть исключением.

Премьер хочет, чтобы при рассмотрении каждого вопроса правительство получало информацию о его финансовом влиянии, воздействии на бюрократическую нагрузку и ожидаемых результатах. Для регулярного мониторинга ситуации на заседания будут приглашаться представители Службы государственных доходов, Государственной казны, Центрального статистического управления и Банка Латвии.

Кулбергс также не исключил внесения поправок в государственный бюджет, если это покажут экономические показатели. Он подчеркнул, что времени у правительства мало, поэтому министрам следует критически оценивать необходимость зарубежных командировок и сосредоточиться на выполнении задач, предусмотренных правительственной декларацией.

На 27 июня запланировано выездное заседание правительства в Латгалии. Оно будет посвящено исключительно вопросам Латгалии и приграничных территорий. К этому времени планируется подготовить механизм компенсации ущерба, причиненного беспилотниками.

Отдельно премьер упомянул «папку невыполненных работ» предыдущих правительств, в которой числится 785 нерешенных задач. Больше всего таких вопросов накопилось у Министерства климата и энергетики, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Министерства умного управления и регионального развития. По словам Кулбергса, этот список предстоит пересмотреть и исключить из него невыполнимые или утратившие актуальность задачи.