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Под Харьковом расширили зону обязательной эвакуации жителей

Редакция PRESS 2 июня, 2026 17:48

Мир 0 комментариев

Расширить зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении решил Совет обороны области, заявил глава Харьковской ОВА. Из зоны военных действий вывезут более 7000 человек из 7 населенных пунктов.

В Харьковской области будет расширена зона обязательной эвакуации населения, объявил во вторник, 2 июня, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. "Учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении", - говорится в сообщении Синегубова в Telegram-канале. Он уточнил, что это решение принял Совет обороны области на заседании с участием "военных, спасателей, представителей силовых структур" и руководителей районной военной администрации.

"Нам предстоит вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей", - предупредил Олег Синегубов, уточнив, что речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района: поселке Золочев и селах Писаревка, Гуриев, Лемищино, Малижино, Мерло и Морозова Долина.

Синегубов также заверил, что Харьковская ОВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами обеспечивает вынужденно перемещенных лиц всем необходимым - "от временного жилья до медицинской, гуманитарной и юридической помощи". "Логистические маршруты утверждены и отработаны", - подчеркнул он.

Регулярные атаки армии РФ на Харьков и область

Харьков и область подвергаются российской военной агрессии почти ежедневно. В ночь на 1 июня, по словам Олега Синегубова, в результате ночной атаки повреждены пятиэтажный жилой дом, а также несколько многоэтажек, вспыхнул пожар. Кроме того, удары пришлись еще по двум районам Харькова, где были повреждены как минимум три частных дома, уточнил мэр города Игорь Терехов. В городе Богодухов Харьковской области получила ранения 39-летняя жительница, были ранены еще три человека в регионе. Регион подвергся БПЛА-атаке и на следующую ночь. 

В ночь на 4 мая российская армия нанесла ракетный удар ракетой "Искандер-М" по Мерефе в Харьковской области. Погибли мужчины 50 и 63 лет и женщины 74, 41 и 52 лет, не менее 19 были ранены, сообщал глава Харьковской ОВА. По его данным, в тот день четверо раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 12 получили взрывные травмы средней тяжести.

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