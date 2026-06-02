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Подозрительно тихий! Слайдиньш уверен: Лукашенко скоро нападет (2)

TV24 2 июня, 2026 20:34

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В эфире программы TV24 «Актуальное о войне в Украине» майор Национальных вооруженных сил Латвии и офицер штаба Земессардзе Чнис Слайдиньш оценил давление России на Белоруссию и вероятность более активного вовлечения Минска в войну против Украины.

По мнению Слайдиньша, неспособность России добиться стратегического прорыва на востоке и юге Украины заставляет Кремль усиливать давление на белорусского лидера Александра Лукашенко. Цель Москвы — добиться более прямого участия Белоруссии в войне.

Эксперт отметил, что России было бы выгодно заставить Украину перебросить часть ограниченных резервов на северное направление. Даже без полноценного вторжения из Белоруссии Кремль мог бы извлечь пользу из масштабной имитации такой угрозы.

По оценке Слайдиньша, Лукашенко избегает подобного сценария с 2022 года, поскольку прямое участие Белоруссии в войне может вызвать серьезные внутренние проблемы. В белорусском обществе сохраняется сильное неприятие войны, а появление первых погибших белорусских военнослужащих способно пошатнуть устойчивость режима и вновь спровоцировать массовые протесты.

Еще одним сдерживающим фактором эксперт назвал состояние белорусской армии. По его словам, у вооруженных сил Белоруссии нет реального боевого опыта, а сами военнослужащие не мотивированы воевать ради интересов Москвы. Это повышает риски дезертирства, саботажа приказов и внутреннего неповиновения.

Кроме того, Белоруссия уже существенно исчерпала часть своих военных ресурсов, передав России вооружение и боеприпасы в периоды их дефицита. Это, по словам эксперта, показывает, что Кремль рассматривает Белоруссии прежде всего как ресурсную базу для поддержки своих военных целей.

Слайдиньш напомнил, что Украина не забыла роль Белоруссии в начале войны, поскольку российские войска, действовавшие в районах Гостомеля и Бучи, вошли на украинскую территорию именно с белорусского направления. Поэтому в Киеве действия Минска оценивают крайне серьезно.

По мнению эксперта, Лукашенко хорошо понимает как соотношение сил между Украиной и Беларусью, так и риски прямого участия в конфликте. Слайдиньш также отметил, что после последних громких заявлений белорусский лидер ведет себя необычно сдержанно и значительно реже комментирует ситуацию, чем обычно.

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Комментарии (2)

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