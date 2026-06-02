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Латвия сохнет десятый месяц подряд

Редакция PRESS 2 июня, 2026 16:34

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Май в Латвии стал уже десятым месяцем подряд, когда среднее количество осадков в стране оказалось ниже нормы. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В среднем за месяц в стране выпало 38,6 миллиметра осадков - это 77% от нормы за 1991-2020 годы. Самым сухим городом стала Лиепая, где зафиксировали всего 10,4 миллиметра осадков. Самым дождливым пунктом наблюдений стала Мадона - там выпало 89,7 миллиметра.

В Латгалии, а также местами в Видземе и Северной Курземе показатели засухи и влажности оставались в пределах нормы. В других районах страны май был умеренно или очень сухим. В Лиепае и Салдусе месяц признан экстремально сухим.

Средняя температура воздуха в мае составила +11,7 градуса - на 0,3 градуса выше нормы. Минимальная температура была зафиксирована 6 мая в Мерсрагсе: -3,1 градуса. Максимум пришёлся на 4 мая в Даугавпилсе: +28,2 градуса.

3 и 4 мая в Латвии были побиты 12 рекордов тепла. Всего с начала года в стране уже зафиксированы 19 рекордов холода и 141 рекорд тепла.

Средняя относительная влажность воздуха в мае составила 72% - от 67% в Риге до 79% в Вентспилсе. Самые сильные порывы ветра - 21,5 метра в секунду - наблюдались 27 мая в Риге.

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