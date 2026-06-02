Еду по осени считают. Продукты подорожают уже в сентябре, а дальше только хуже

По его словам, в этом сезоне многие хозяйства ещё держатся за счёт старых закупок. Топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений были куплены до резкого роста цен. Но осенью фермерам придётся закупать всё это уже на следующий сезон - и там удар будет сильнее.

Сейчас цены на основные ресурсы, по словам Гутманиса, примерно на 30-50% выше, чем прошлой осенью. Это значит, что дорожать может не только само производство, но и логистика: топливо влияет на всю цепочку от поля до магазина.

«Главная проблема начнётся осенью, когда топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений будут закупаться для следующей сезона», - отметил Гутманис.

Отдельный риск связан с Ближним Востоком. По словам Гутманиса, около 20% мировых ресурсов по топливу и минеральным удобрениям поступает из этого региона. Перебои с поставками уже давят на рынок: спрос превышает предложение, а цены идут вверх.

Даже если кризис быстро закончится и Ормузский пролив откроют, последствия могут тянуться долго. Гутманис считает, что рынок будет ощущать удар как минимум два года, поскольку порты и производства, пострадавшие от бомбардировок, невозможно восстановить быстро.

Из-за роста расходов часть латвийских фермеров уже пересматривает планы. Некоторые площади под яровые культуры могут остаться незасеянными, а отдельные хозяйства могут сменить структуру посевов.

На цены в магазинах повлияют не только расходы производителей, но и урожай в Латвии и других странах Европы. Если где-то урожай будет лучше, рост цен может частично сдержать более дешёвый импорт. Поэтому реальные масштабы подорожания станут понятны после уборки урожая.

В Елгаве тем временем завершается строительство завода горохового протеина SIA "Asns Ingredient". Производство планируется запустить в начале 2027 года. В сам завод вложат 114 миллионов евро, а общий объём инвестиций в проект превысит 150 миллионов евро.