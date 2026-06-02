Только подписали контракт с Эстонией на поставку РСЗО — и завод взорвался. Совпадение?

Взрыв произошел утром на заводе «Hanwha Aerospace» в Тэджоне, примерно в 150 километрах к югу от Сеула.

«Hanwha Aerospace» подписала исторический контракт на сумму около 250 миллионов евро с Эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI) на поставку систем реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo, сообщается на сайте «Hanwha».

Эта стратегическая закупка значительно укрепляет оборонные возможности Эстонии и ее позиции сдерживания в меняющейся обстановке региональной безопасности. Это также вторая крупная оборонная закупка Эстонии у «Hanwha» после успешной приобретения самоходных гаубиц K9.

Причина взрыва пока неизвестна. Официальные лица предупредили, что число погибших может еще увеличиться.

Завод является одним из основных производственных предприятий «Hanwha Aerospace», на котором разрабатываются системы вооружения и ракетные двигательные установки.