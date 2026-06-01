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В соцсетях появился новый wellness-тренд: просто жить как тебе нормально

Редакция PRESS 1 июня, 2026 19:14

Азбука здоровья 0 комментариев

В соцсетях набирает популярность новый wellness-тренд под названием intuitive living. На русский это можно перевести как “интуитивная жизнь”. Звучит почти как очередной курс за 399 долларов, но идея неожиданно простая: перестать жить по чужим инструкциям.

Смысл в том, чтобы меньше ориентироваться на инфлюенсеров, чужие ожидания и советы из интернета, а больше слушать себя: что подходит телу, режиму, характеру и реальной жизни.

Например, если тренер из соцсетей встаёт в 5 утра и бежит на тренировку, это не значит, что всем остальным тоже нужно вставать в темноте и ненавидеть мир. Если человеку лучше заниматься вечером, это тоже жизнь.

То же касается еды, сна, отдыха и общения. “Правильный” завтрак может не подходить желудку. Семь часов сна могут оказаться недостаточными. Встреча, на которую “надо пойти”, может выжать последние силы.

Сторонники тренда говорят, что интуитивная жизнь помогает лучше понимать себя, выставлять границы и не превращать каждый день в проект по самосовершенствованию.

Но есть важная оговорка. Это не значит, что любой страх или тревожная мысль автоматически становятся “интуицией”. Для людей с тревожными расстройствами, ОКР или расстройствами пищевого поведения такая идея может быть опасной без помощи специалиста.

И всё же сам тренд попал в нерв времени. После лет утренних рутин, списков “идеальной жизни” и бесконечных советов от людей с идеальным светом в ванной соцсети внезапно открыли революционную мысль: возможно, человек сам знает, когда ему спать, есть и оставаться дома.

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