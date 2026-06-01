Точс обратил внимание на высказывание Домбравы, который в программе LTV Rīta Panorāma выразил надежду, что латышам на своих рабочих местах не придется больше слушать речь на других языках.

"А слушать речь на другом языке как-то оскорбительно? Домбрава позорит латышей! Меня не задевает речь на другом языке, я нормальный, цивилизованный человек! Но знаете, что самое страшное. Домбрава это Домбрава. Это было ожидаемо. Самое страшное, что премьеру Andris Kulbergs и президенту Edgars Rinkēvičs такой министр внутренних дел приемлем!", - возмутился Точс.