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Необходимо введение платежа солидарности для торговцев топливом: Минэкономики

Редакция PRESS 1 июня, 2026 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

Введение платежа солидарности для торговцев топливом необходимо, заявили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики, комментируя прозвучавшую в комиссиях Сейма критику во время рассмотрения законопроекта.

В то же время министерство уважает прозвучавшие на заседаниях комиссий мнения и возражения, поэтому дискуссии с представителями отрасли, социальными партнерами и депутатами продолжатся, чтобы найти сбалансированное и экономически обоснованное решение.

Чтобы убедить в необходимости введения этого платежа, Минэкономики продолжит работу с партнерами и парламентскими комиссиями, разъясняя цель платежа солидарности, его возможное влияние и предполагаемую выгоду для общества.

В Минэкономики подчеркнули, что важно обеспечить открытый диалог с представителями отрасли и достичь решения, которое одновременно учитывает интересы и предпринимателей, и общества. В ближайшее время дискуссии о возможных моделях платежа солидарности и их применении продолжатся.

Говоря о потенциальных мерах по снижению цен на топливо, в министерстве заявили, что платеж солидарности сам по себе напрямую не снизит цены на топливо для потребителей, однако ограничит желание топливных компаний получать несоразмерно высокую прибыль в кризисной ситуации. Параллельно оцениваются и другие решения - рассматривается снижение налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Как сообщалось, законопроект о платеже солидарности предусматривает, что он будет применяться в случаях, когда розничная цена на топливо превышает рассчитанную Минэкономики ориентировочную цену более чем на 3%, и в такой ситуации торговцы должны будут вносить в госбюджет 100% от превышения.

Планируется, что закон будет действовать до 31 декабря 2026 года, а поступления будут использоваться для укрепления безопасности поставок топлива.

Предпринимательские организации и госучреждения подали к законопроекту ряд возражений, а торговцы топливом его не поддерживают, указывая на противоречия с принципами свободного рынка и возможные юридические риски.

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