Музеи поднимают цены на билеты. Почти на четверть

В главном здании LNMM и в Художественном музее "Рижская биржа" объединенный билет для осмотра постоянной экспозиции и выставок для взрослых теперь стоит 15 евро, посещение только постоянной экспозиции — 7 евро, а осмотр крупных выставок — 10 евро.

Комбинированный билет в Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна стоит 12 евро, а в Музей Романа Суты и Александры Бельцовой — 5 евро. Семейный билет для одного взрослого с детьми теперь стоит от 10 до 12 евро, для двух взрослых с детьми — от 16 до 20 евро, в зависимости от музея.

Постоянные посетители могут приобрести годовой абонемент, позволяющий неограниченно посещать все четыре отдела музея в течение года. Его стоимость - 70 евро для взрослых и 35 евро для школьников, студентов и пенсионеров.

Для студентов, пенсионеров, лиц с инвалидностью III группы и обладателей удостоверения "Почетной семьи" сохранена 50% скидка, а для детей и лиц с инвалидностью I и II групп вход бесплатный.

В последнее воскресенье каждого месяца постоянные экспозиции во всех филиалах по-прежнему доступны бесплатно.