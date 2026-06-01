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Денали забрал трёх альпинистов из Латвии: стали известны детали падения

Редакция PRESS 1 июня, 2026 11:47

ЧП и криминал 0 комментариев

Латвийские альпинисты, погибшие во время экспедиции на Денали, сорвались примерно на 300 метров по крутому снежно-ледовому склону. Об этом в соцсетях сообщил один из участников экспедиции Валдис Пуриньш.

По его словам, выжившие участники североамериканской экспедиции сделали всё возможное, чтобы спасти попавших в беду товарищей. Однако до эвакуации вертолётом выжил только Мартиньш Билзенс.

Пуриньш поблагодарил рейнджеров национального парка Денали, представителей Консульской службы Латвии и всех, кто помогал команде. Сейчас, по его словам, делается всё возможное, чтобы участники экспедиции как можно быстрее вернулись в Латвию.

Альпинист подчеркнул, что произошедшее стало тяжёлым потрясением для выживших. Он попросил общество уважать частную жизнь родственников погибших и членов команды.

«Сейчас мы очень просим дать покой всем, кто в горе и трауре», - говорится в записи.

Как сообщалось, в конце мая при падении с крутого склона Денали погибли три альпиниста из Латвии - Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. Ещё один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу в Анкоридже. Позже Латвийский союз альпинистов сообщил, что угрозы его жизни больше нет, состояние стабильно.

Остальные участники - Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Гунтис Свариньш - были эвакуированы с горы спасателями. У двоих из них выявили обморожения.

По данным Службы национальных парков США, трагедия произошла на участке между верхним лагерем High Camp и перевалом Denali Pass, около отметки 18 200 футов, или 5545 метров. Экспедиция из семи человек планировалась с 10 мая по 11 июня. Её целью было восхождение на Денали - высочайшую вершину Северной Америки высотой 6190 метров.

Денали находится всего в 390 километрах от Северного полярного круга. Участники заранее говорили, что главная сложность маршрута - не столько высота, сколько холод: ожидались морозы до минус 30 градусов, штормы, более трёх недель жизни в палатках на снегу, 25 килограммов груза за спиной и ещё 25 килограммов на санях в начале пути.

 

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