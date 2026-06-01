Пестициды — наше всё! Вот по какому показателю Латвия рвётся в лидеры Европы — и это не радует

Вот цифры. За период с 2011 по 2020 год рынок пестицидов в стране вырос на 80%! В итоге Латвия заняла третье место в ЕС по приросту продаж (+54%), уступив лишь Кипру и Австрии.

Да, пока мы еще не первые. По общему объему использования пестицидов среди 37 европейских стран Латвия на 14-м месте. Но если динамика не изменится, то из «самой зеленой страны» превратится в полную противоположность.

При этом в Евросоюзе идет обратный процесс – применение химикатов в сельском хозяйстве сокращается. Пока - на 6%. Каково? В зеленой Латвии - растет, а в Европе – сокращается.

Латвийские чиновники, следящие за использованием химии в сельском хозяйстве, уверены, что повода для беспокойства нет. Впрочем, точно так же они говорят и о лесе, и об экономике. По местным отчетам – все ОК!

В Госслужбе защиты растений объясняют, что у нас, дескать, стали больше использовать под сельское хозяйство заброшенные земли, а в остальной Европе - нет.

- Прирост сельскохозяйственных земель составил в Латвии 8%, - говорит представитель Государственной службы защиты растений Анитра Летланде. – Это означает, что земли попали в оборот, их начали активно обрабатывать и применять средства, защищающие растения…

По словам госинституций, из расчета на гектар у нас применяют пестицидов в разы меньше, чем в Западной Европе. Там – 2 килограмма, у нас – 600 граммов. Поэтому нагрузка на почву и реки ниже, чем в других странах.

Однако те, кто знает о ситуации не по бумажкам, уверены, что все обстоит иначе...

В чём мы переплюнули голландцев

- Если верить официальной статистике, то пестицидов у нас применяют меньше, чем во многих странах Западной Европы, - разъясняет «Вестям» глава Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густав Норкаклис. - Например, втрое меньше, чем в Голландии. Это было бы логично: в нашем климате, более холодном, меньше вредителей. Однако официальные данные вводят в заблуждение. В Голландии значительно больше обрабатываемой земли, чем у нас (при том, что эта страна значительно меньше Латвии). У нас очень много пустующих угодий, и когда подсчитывают применение пестицидов по стране, пустующую землю тоже учитывают – мол, это биологические хозяйства. Поэтому если взять только обрабатываемые у нас гектары, то пестицидов будет не меньше, чем в Голландии. По одной и той же технологии выращиваем все: от моркови до фруктов…

А во многих областях, по словам эксперта, по использованию химии мы уже переплюнули Западную Европу.

- Больше всего у нас выращивают пшеницы, следом - рапс. Считается, что и там, и там активнее всего применяются пестициды. Так вот: чтобы озимая пшеница не росла так высоко, в последние годы у нас стали применять в пять раз больше пестицидов, чем прежде! Все больше сейчас на крупных угодьях ячменя, бобовых, гороха. Там химии тоже немыслимо много…

По мнению собеседника, одна из причин использования сплошь и рядом химии - слабый контроль.

- Наше Министерство земледелия любит публиковать данные о количестве проверок в хозяйствах – более 1 800 в год. Но хозяйств, где используют в Латвии пестициды, - десятки тысяч. А проверяют их согласно закону – раз в три-пять лет! Биологические же хозяйства шерстят как минимум раз в год. Я писал в министерство, чтобы и остальные хозяйства проверяли точно так же. Ничего не изменилось…

Ни знаний, ни урожая

Другая причина ухудшения ситуации - недостаток знаний у многих селян. Они полагают, что пестициды спасут от сорняков и болезней.

- На самом деле они не уничтожают сорняки, а лишь замедляют их рост, - продолжает г-н Норкаклис. - Когда я взял свое хозяйство, которое стал делать биологическим, то пять лет воевал, чтобы обуздать сорняки. «Спасибо» предыдущим хозяевам, использовавшим химию... Однако крестьянам, когда продают пестициды, не рассказывают, к чему это приводит…

По словам специалиста, не менее важно и то, что конкретно выращивает Латвия.

- В сельском хозяйстве – никакой стратегии. У нас выращивают пшеницы в пять раз больше, чем стране необходимо. А, к примеру, местных овощей и фруктов в торговых сетях мало. В основном – импорт. Только на 50% обеспечиваем себя свининой. Мне скажут, что это рынок. Каждый выращивает то, что ему выгодно. Но ведь государство предоставляет крестьянам миллионные дотации. Деньги из наших с вами налогов. Однако мы не можем купить многие латвийские продукты…

Путь в никуда

Фермер из-под Кокнесе Янис Дзенис уже 16 лет не применяет химию. Результат - налицо: зерно, которое Янис выращивает, идет на экспорт – для производства детского питания. При этом у фермера обширные угодья – 1 000 гектаров.

Янис уверен, что применение химии – путь в никуда:

- Посмотрите, что происходит в мире! На ту же Южную Европу, где земля превратилась в пустыню благодаря тому сельскому хозяйству, которое там культивировали. Или на Америку - на Калифорнию и другие штаты США, на Южную Африку. Они подошли к тому рубежу, когда обратного пути нет. Только тогда они стали думать и работать со своей почвой. Но чтобы вернуть почве природные свойства - нужны огромные средства...

По словам фермера, в Латвии сейчас культивируется тот же путь. Об этом же «Вестям» не раз рассказывал и предприниматель из Лудзы Евгений Лукашенок...

О том, чем пестициды и прочая дрянь грозят здоровью, свидетельствуют исследования Института охраны труда и здоровья среды RSU (Рижского университета Страдыня). Там провели биомониторинг, чтобы проанализировать наличие разных химических веществ в организме жителей.

Для программы биомониторинга было отобрано 30 приоритетных веществ, разделенных на три группы: пестициды (включая глифосаты и неоникотиноиды), добавки, содержащиеся в пластмассовой упаковке, такие как фталаты и бисфенолы, а также тяжелые металлы, такие как свинец, и другие вещества, которые попадают в организм через пищу, питьевую воду, воздух, бытовые предметы и прочее, что связано с образом жизни.

В рамках проекта около 400 жителей в возрасте от 18 до 75 лет сдали биологические образцы, при этом у некоторых из них была также определена концентрация упомянутых высокоприоритетных веществ в образцах мочи и крови. Директор института Иварс Ванадзиньш отметил, что у 60% проверенных в организме обнаружено как минимум одно из исследованных веществ. У некоторых их было два и даже пять! По словам специалиста, в идеале таких химических веществ в организме человека не должно быть вовсе.

Наглядная иллюстрация применения химии в сельском хозяйстве - аллергия на продукты, о которой мы недавно писали. В Латвии она встречается все чаще. И у детей, и у взрослых. Стоит ли удивляться, если химию используют направо и налево?! А ежели еще приплюсовать е-добавки, которыми пичкают многие продукты, - вообще, как говорится, туши свет.

Химикаты опасны не только для полей, но и для рек, озер. Остатки минеральных удобрений стекают с полей в мелиорационные каналы, оттуда – в водоемы.

По словам ведущего исследователя института Bior Руты Медне, наибольшую опасность для водных обитателей, в особенности рыб, представляют инсектициды - средства для уничтожения насекомых. Минимальные дозы могут в одночасье убить большое количество рыбы.

Илья ДИМЕНШТЕЙН, «Вести».