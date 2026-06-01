Петр I в доме Данненштерна: старинная рижская легенда

Один из таких домов стоит на ул. Марсталю под номером 21. Его стены помнят Петра Великого, его чердаки хранят странный ненужный гроб, а под высокими балками когда-то решались судьбы людей, чьи имена давно исчезли из городских книг. И даже известный рижский краевед Борис Шалфеев не смог отыскать их в пыльных архивах. Но он сохранил для нас саму городскую легенду, связанную с этим домом, опубликовав ее в газете "Сегодня" 18 мая 1924 года с рисунками Г. Рыковского. А мы передаем этот рассказ вам:
"Пройдя от Грешной улицы по Большой Конюшенной мимо редкого в наших краях храма последователей Цвингли и Кальвина — реформатского, колокольня которого увенчана вместо традиционных креста или петуха многолучною звездою, никто из сторонних наблюдателей не увидит на этой улице многоэтажного здания: самая высокая здесь постройка — в 5 этажей.
Между тем уже с 1606 года здесь высится дом, который кажется снаружи 2-3-этажным, но, на самом деле, является 8-этажным, так как в области его высокой готической крыши прячутся еще целых 5 этажей.
Дом Данненштерна в 1891 году. Картина Ульриха Бойтмана.
Это дом № 21 по этой улице, теперь принадлежащий семейству Пфаб. 200 лет тому назад он составлял собственность обер-инспектора и начальника рижской гавани, Данненштерна, с которым император Петр I был в приятельских отношениях.
На описании этой достопримечательности нашего города стоит остановиться.
Внимательный наблюдатель сразу заметить «дом Дашенштерна» уже потому, что это — одна из немногих наших построек, где снаружи в полной неприкосновенности сохранились старинные лепные украшения, почти не пострадавшие от времени и мало искаженные слоями позднейшей штукатурки и краски.
Над двумя входами до сих пор красуется герб прежних владельцев: сосна и звезды, а на фронтоне — год постройки — 1606.
Два первых этажа обитаемы — там магазины, конторы, больничная касса, и там не чувствуется веяния старины. Зато почти в полной неприкосновенности сохранилась до наших дней левая половина верхней части здания.
Поднявшись по темной, с веревочными перилами, лесенке, вы попадаете в, 3-ий этаж — в складочное помещение.
Здесь пусто. Только в углу, в нише, виднеются якоря и грузила, какие употреблялись для старых стругов. Когда глаз ваш привыкнет к полутьме, или если вы откроете ставню единственного окна (оно почти в рост человека), то в дальнем углу заметите черный деревянный гроб, хрупкий и тонкий, а потому, как говорят, непонравившийся той старушке, которая, купив его, забраковала в качестве своего вечного ложа и велела положить на чердаки, пока в доме умрет человек, которому понадобится бесплатный гроб.
Миновали годы. Но в доме этом не было покойника, близкие которого пожелали бы воспользоваться жуткими даром умершей. Поэтому многие годы он, покрываясь серою пеленою пыли, продолжает пугать взоры посетителей одного из типичнейших зданий средневековой Риги…
Подымаясь по узкими, крутым лестницам посетитель минует, одно за другими, складочные помещения; с каждым этажом они становятся уже, а из окон, обычно закрытых железными ставнями, открывается все более широкий вид на красавицу Двину, на набережную, на мосты и Задвинье.
На верхнем этаже громадное, свыше сажени в диаметре, деревянное колесо, утыканное футовыми железными шипами. Это — подъемное колесо, заменявшее современный подъемные машины.
Если вы любитель красивой панорамы, то не останавливайтесь на 8-м этаже, а поднимитесь в темной глубине верхнего этажа еще на десяток ступенек и отворите в крыше, уже под самым ее коньком, маленькое окошечко, выходящее в сторону старого города. Перед вами тогда откроется действительно красивая картина запутанного лабиринта узеньких улиц древней части города, вид на стройные готические башни церквей, на прелестные, милые сердцу каждого любителя старины готические высокие, узкие крыши средневековых домиков, на блестящую влево полосу Двины, приближающейся к своему устью, на Ильгецем и его поросшую зеленью Кукушкину горку и т. д.
Спустившись вниз, следует зайти во двор дома. Оттуда, взглянув на здание, вы отчетливо сосчитаете все 8 этажей. Постройки во дворе также в значительной мере сохранили характер того времени, когда при доме имелось решительно все, что надо было для ведения полного хозяйства.
Там и сейчас сохранилась старинная коптильня таких размеров, которые сделали бы честь любому современному колбасному заведению. Открыв плотные дубовые двери, вы попадаете в темную, закопченную комнату, потолок которой даже при свете свечи теряется где-то в высоте. Только в богатое смолистыми вековыми деревьями и мясом средневековье, в частном доме могла быть пригодной подобная громадная коптильня, заготовлявшая запасы для многих десятков потребителей-домочадцев.
Интересен и самый строй двухпроезжого двора, так необходимого в старые годы, когда в этот дом-факторию стекались многочисленные подводы, а обеспечить им свободу выгрузки и передвижения можно было лишь путем устройства двора полукругом, с двумя воротами. Занятно и то что крыша дома покоится на чрезвычайно толстых бревнах, длина которых равна 64 футам.
Во дворе — сараи, помещения для челяди и пр. Конечно, все это переделано и перестроено, но внимательный глаз легко вскроет там следы первоначального назначения. К сожалению, однако, теперь вторая, правая, половина здания совершенно перестроена.
Под высоким карнизом лепятся гнезда ласточек, как лепились они и 200 лет тому назад, когда дом этот был хорошо известен Петру I.
Близкое знакомство царя с Данненштерном объясняется интересом Петра к морскому делу, мореходной торговле, кораблестроению. В этой области начальники и обер-инспектор гавани и торговец лесом Данненштерн мог сообщить императору много интересного.
Царь несколько раз бывал у Данненштерна.
В 1714 году в стенах старого дома разыгралась красивая романтическая история, участником которой был Петр. Историк Риги, Меттих, упоминает об этом случае, под датой 1714 года, но детали события сохранились только в преданиях. Не знаю, записана ли даже где-нибудь эта история, но из рижан многие ее знают. Пишущий эти строки подслушал рассказ в тихий утренний час в полупустом зале верхнего этажа Домского музея.
Стоя перед картиной, изображающей дом Данненштерна, эту историю рассказывала старушка-немка своей белокурой спутнице, с удивленными большими, серыми глазами, по-видимому, внучке.
Грешный человек — я тут же почти буквально записал это предание, и, не позволяя себе изменить безыскусственной формы рассказа, передаю его:
«Желая счастья своей дочери, Данненштерн решил выдать ее замуж за своего друга, богатого купца. Но неопытная девушка, забыв, что она немка, забыв и свою девичью скромность, и долг, покорности родителям, полюбила молодого русского офицера.
Была она молодая, лет 17. Молодые люди изредка виделись, но был уже назначен день сговора с предназначенным ей женихом.
В это время в Ригу приехал русский царь Петр I. Тронутый горем офицера, он решил помочь молодой паре; он лично пришел пешком к Данненштерну, в качестве свата.
Начальник гавани не посмел отказать императору, и на следующий же день в этом старом доме состоялась вечеринка и обручение дочери Данненштерна с русскими офицером.
Царь скоро уехал, а вслед за ними, после свадьбы, уехала в Россию молодая пара и после этого никто из родных их не видел.
Прошло лет 150. В доме жили уже чужие люди. Вдруг, однажды, ранними утром убиравшая комнаты служанка увидела в большой комнате дома Данненштерна молодого человека, который стоял на коленях и молился.
Испуганная, она созвала домашних, и им незнакомый молодой человек рассказал следующую историю:
Дочь Данненштерна, умирая в далекой России, завещала своему сыну, чтобы он при первой возможности посетил бы Ригу и в родном ее доме помолился за души родителей, которым она причинила огорчение, а также за доброго царя, который помог ей соединиться с любимым человеком.
С услышавшим завещание сыном случилось несчастие. Кажется, он был сослан в Сибирь. Умирая, он передал завещание матери своему сыну, который также не имел возможности выполнить предсмертной просьбы бабушки. Только праправнуку дочери Данненштерна удалось, наконец, попасть в Ригу, и они, исполняя передававшееся из поколения в поколение завещание, явился в старый дом…».
Неподалеку от лесного склада Данненштерна Петр I позже велел разбить сад, известный под именем Царского сада. Вероятно, не без влияния Данненштерна издан был в том же году ряд указов, касающихся благоустройства Рижского порта".