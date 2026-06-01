Такое решение может напрямую ударить по конечному тарифу «Rīgas siltums» для жителей. Клейнбергс возложил ответственность за эти изменения на Министерство экономики.

Мэр снова заявил, что руководство самоуправления намерено договориться с правительством, чтобы Рижская дума стала владельцем контрольного пакета в «Rīgas siltums». По сути, город хочет получить больше влияния на предприятие, от которого зависят счета рижан за отопление.

На фоне изменений в правительственной коалиции Клейнбергс отметил, что для него как мэра главное - наличие дееспособного правительства, с которым можно решать проблемные вопросы.

Говоря о ремонтах улиц, он сообщил, что Рига этим летом не будет начинать очень крупные новые проекты. Власти хотят завершить уже начатые работы. Вместо этого в городе обещают создать 20-30 новых пешеходных переходов и обустраивать «зоны безопасности» вокруг школ.

Клейнбергс также прокомментировал недовольство жителей изменениями движения на улице Варну. По его словам, главная проблема связана с нехваткой информации. Саму блокировку улицы по существу он не оценил и пересматривать решение не пообещал.

Мэр добавил, что самоуправлению не хватает влияния в Рижском порту. По его мнению, там нужно принимать решения, чтобы порт был лучше приспособлен для захода крупных паромов.