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Готовьте ваши денежки! «Latvenergo» хочет поднять счета за отопление в Риге (2)

Редакция PRESS 1 июня, 2026 14:10

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Энергокомпания «Latvenergo» собирается повысить плату за тепло, которое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поставляют Риге. Об этом в интервью TV3 заявил мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

Такое решение может напрямую ударить по конечному тарифу «Rīgas siltums» для жителей. Клейнбергс возложил ответственность за эти изменения на Министерство экономики.

Мэр снова заявил, что руководство самоуправления намерено договориться с правительством, чтобы Рижская дума стала владельцем контрольного пакета в «Rīgas siltums». По сути, город хочет получить больше влияния на предприятие, от которого зависят счета рижан за отопление.

На фоне изменений в правительственной коалиции Клейнбергс отметил, что для него как мэра главное - наличие дееспособного правительства, с которым можно решать проблемные вопросы.

Говоря о ремонтах улиц, он сообщил, что Рига этим летом не будет начинать очень крупные новые проекты. Власти хотят завершить уже начатые работы. Вместо этого в городе обещают создать 20-30 новых пешеходных переходов и обустраивать «зоны безопасности» вокруг школ.

Клейнбергс также прокомментировал недовольство жителей изменениями движения на улице Варну. По его словам, главная проблема связана с нехваткой информации. Саму блокировку улицы по существу он не оценил и пересматривать решение не пообещал.

Мэр добавил, что самоуправлению не хватает влияния в Рижском порту. По его мнению, там нужно принимать решения, чтобы порт был лучше приспособлен для захода крупных паромов.

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