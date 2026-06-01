Самолёт в Испанию развернули над Атлантикой из-за BOMB в Bluetooth

На борту Boeing 767 находились 190 пассажиров и 12 членов экипажа. Сначала ситуация выглядела почти как обычная техническая мелочь: экипаж попросил пассажиров отключить Bluetooth-устройства.

Но после нескольких просьб два устройства всё ещё оставались видимыми в сети. Одно из них, по данным американских СМИ, называлось BOMB.

Дальше история стала ещё страннее. По одной из версий, другие пассажиры начали пытаться подключаться к этому устройству. Возможно, кому-то это казалось забавной бортовой игрой. Возможно, кто-то просто не понимал, чем это может закончиться.

Закончилось быстро и совсем не весело. После консультации с операционным центром авиакомпании самолёт развернули обратно в Ньюарк.

На земле пассажиров вывели из лайнера, самолёт проверила полиция портового управления, а людей снова отправили через контроль безопасности, включая TSA и погранично-таможенную службу.

До Майорки пассажиры всё-таки добрались, но уже другим самолётом, с новым экипажем и с большой задержкой.

Отпуск, конечно, состоялся. Но его начало получилось редким: сначала Bluetooth-шутки над Атлантикой, потом разворот самолёта, полиция и повторная проверка всех пассажиров.