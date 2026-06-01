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LDz скрывает цену разрыва с Россией и Белоруссией. Но говорит об увольнениях

Редакция PRESS 1 июня, 2026 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

«Latvijas dzelzceļš» уже представил акционерам и представителям правительства расчёты о том, сколько Латвии и её экономике может стоить возможное прекращение экономических отношений с Россией и Белоруссией. Об этом в программе Латвийского радио «Krustpunktā» заявил председатель правления государственного акционерного общества «Latvijas dzelzceļš» Артис Гринбергс.

По его словам, эти сценарии уже подготовлены, а нынешние министры с ними ознакомлены. Правительство рассматривало расчёты на закрытой части заседания.

«Сценарии с нашей стороны составлены. Нынешние министры проинформированы, но если я сейчас начну называть какие-то конкретные цифры, это в известной мере будет спекуляцией и раздражением коллег, понимая, что напрямую это повлияет и на число занятых в нашем концерне, поэтому я хотел бы воздержаться от спекуляций», - сказал Гринбергс.

Гринбергс признал, что такой шаг стал бы кардинальным решением. При этом он не стал публично раскрывать сумму возможных потерь и масштаб влияния на занятость в концерне.

По его мнению, реальный эффект будет виден в месячном разрезе уже по конкретным фактам, а не по предположениям.

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