LDz скрывает цену разрыва с Россией и Белоруссией. Но говорит об увольнениях

По его словам, эти сценарии уже подготовлены, а нынешние министры с ними ознакомлены. Правительство рассматривало расчёты на закрытой части заседания.

«Сценарии с нашей стороны составлены. Нынешние министры проинформированы, но если я сейчас начну называть какие-то конкретные цифры, это в известной мере будет спекуляцией и раздражением коллег, понимая, что напрямую это повлияет и на число занятых в нашем концерне, поэтому я хотел бы воздержаться от спекуляций», - сказал Гринбергс.

Гринбергс признал, что такой шаг стал бы кардинальным решением. При этом он не стал публично раскрывать сумму возможных потерь и масштаб влияния на занятость в концерне.

По его мнению, реальный эффект будет виден в месячном разрезе уже по конкретным фактам, а не по предположениям.