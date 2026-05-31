Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

31 мая примерно в 5:10 на шоссе Резекне - Гулбене (P36) произошло столкновение автомобилей Audi и Volvo, в результате водитель Audi погиб. В ДТП пострадали ещё три человека.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Латвии в дорожных авариях пострадали ещё 19 человек, из них один пешеход (в Курземе), трое велосипедистов (в Риге) и двое водителей электросамокатов (тоже в Риге).

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 ДТП, из них 75 - в Рижском регионе, 25 - в Земгале, 12 - в Курземе, 7 - в Видземе и 5 - в Латгалии.