Российский комплекс "Орешник" размещен на бывшей авиабазе "Кричев-6" в Могилевской области на востоке Белоруссии. Об этом в субботу, 30 мая, сообщило на своем сайте оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси". "Нам удалось установить, откуда и в какой составности в конце декабря 2025 года - ориентировочно в период с 20 по 29 декабря - в район бывшей авиабазы Кричев-6 прибыл крупный воинский эшелон из Российской Федерации", - говорится в тексте.

По данным белорусского проекта, отправление осуществлялось со станции Капустин Яр в Волгоградской области, на которой находится одноименный ракетный полигон. Именно оттуда, по данным украинской стороны, ВС РФ осуществляли запуск "Орешника" по территории Украины. Кроме того, в феврале Генштаб ВСУ отчитался о серии ударов по полигону в течение января.

"Сообщество железнодорожников Беларуси" утверждает, что отправителем воинского эшелона выступил 4-й Государственный центральный межвидовой полигон (4 ГЦП) (в/ч 15644) - это официальное название полигона "Капустин Яр", - а получателем - Управление военных сообщений Вооружённых сил Республики Белоруссия. В состав эшелона входило 54 вагона-платформы и 7 крытых вагонов. "По имеющимся сведениям, на платформах перевозилась воинская техника, в крытых вагонах - снаряжение, а отдельным вагоном следовали патроны и иные боеприпасы", - продолжают авторы публикации.

Они поясняют, что пока не зафиксировали других воинских эшелонов, прибывших "непосредственно на объект военной инфраструктуры на территории Кричев-6": "По состоянию на середину мая 2026 года доставленный контингент данный объект не покидал, обратная отправка техники и имущества не фиксировалась".

О размещении "Орешника" на базе "Кричев-6" писало агентство Reuters

В конце декабря 2025 года агентство Reuters со ссылкой на двух американских исследователей, изучивших спутниковые снимки сообщило, что Россия размещает ракеты "Орешник" на бывшей авиабазе "Кричев-6". В ходе анализа снимков компании Planet Labs был обнаружен "поспешный строительный проект", начавшийся между 4 и 12 августа того же года.

Несколько дней спустя, 30 декабря, Минобороны РФ заявило, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство на территории РБ. К посту МО РФ в Telegram прикреплено видео, на котором, как утверждают российские информагентства РИА "Новости" и ТАСС, "Орешник" показан впервые. Тогда место дислокации вооружений официально не раскрывалось.