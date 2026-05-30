«Я вздрагивал даже от хлопнувшей двери»: Абу Мери рассказал о детстве в Ливане (2)

TV24 30 мая, 2026 10:44

Важно 2 комментариев

LETA

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери поделился на телеканале TV24 воспоминаниями детства и юности в Ливане, где он жил до 18-летнего возраста и где постоянно шла война.

По словам Абу Мери, ему приходилось бегать в подвал, он часто слышал взрывы и в первые десять лет жизни в Латвии каждый раз вздрагивал, если кто-то посильнее захлопывал дверь.

По мнению министра, чтобы создать безопасность в Латвии, надо работать совместно с самоуправлениями и Минобрнауки по подготовке учителей и воспитателей детских садов, чтобы они могли спокойно и без паники реагировать на возможную угрозу.

"Мы должны привыкнуть - увы, живём в таких условиях, что не можем знать, сколько ещё в Украине продлится война и сколько будет дронов. Это в последнее время почти традиционно происходит, и нам надо уживаться с этими вещами", - считает глава Минздрава.

Комментарии (2)

Политолог: летом дроны будут летать ещё чаще; сможет ли помочь полковник Мелнис?
Политолог: летом дроны будут летать ещё чаще; сможет ли помочь полковник Мелнис? (1)

«Выстрел в ногу, а потом в голову»: в соцсети обсуждают Минклимата (ФОТО)
«Выстрел в ногу, а потом в голову»: в соцсети обсуждают Минклимата (ФОТО) (2)

«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)
«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает (2)

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях» (2)

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены (2)

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно (2)

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть (2)

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон (2)

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике (2)

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

