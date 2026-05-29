«В мышей играете?» В Театре Чехова майская премьера — про войну и мир

Елена Слюсарева 29 мая, 2026 22:35

Важно 0 комментариев

На эту премьеру - спектакля "Турист" - я шла в Аркаду Театра Чехова, чтобы сверить впечатления. Два года назад я ездила в Киев к родственникам и провела там 10 дней. После долгого перерыва навестила город и его жителей и рассказала об увиденном в цикле материалов на портале press.lv. Драматург чеховского театра (он же актер) Артур Дицис по следам своей поездки в Киев поставил спектакль. Интересно же - совпало?

Сразу отмечу, спектакль, что называется" малой формы"  - постановка далека от классической, зато максимально приближена к реальности. Это не хорошо и не плохо - просто зрителям надо быть к этому быть готовыми.

Длится он чуть меньше двух часов, заняты всего два актера. Где они играют, а где рассказывают сами о себе по мере погружения в действо бывает трудно различить. Да и нужно ли? Всё это про нас сегодняшних, про "здесь и сейчас" - точнее просто не бывает. 

Артурс Дицис рассказывает о личном измерении спектакля так: «Когда я поехал в Киев, у меня был кризис в личной жизни — так совпало, что я решил поехать в Украину именно тогда. И каким-то странным образом пребывание там, в Украине, стерло мой кризис на тот момент. Было такое ощущение, что кризиса словно бы и нет. И внезапно, встречаясь с жизнерадостными людьми, которые, вопреки войне, умудряются сохранять оптимизм, у меня тоже появилось чувство, что мне вообще не на что жаловаться. Хотя я уже понимаю, что мои проблемы никуда не денутся, — когда я вернусь домой, они опять будут. И тогда — можно ли мне будет их ощущать или нет, посмею ли я? И так мы все в данный момент не понимаем, что делать, как реагировать, когда каждый день сталкиваемся с новостями о том, что снова случилось что-то плохое, что люди гибнут. Что нам с этим делать? Отменяют ли эти события нашу личную жизнь? Смеем ли мы жить? Может, как раз наоборот — не «смеем ли», а, может, нам как раз-таки надо жить гораздо активнее, гораздо ярче. Потому что, будем честны, мы тоже не знаем, какой день может оказаться для нас последним».

Его партнёрша Анастасия Лёвина, русская из Днепропетровска. Училась в Москве "на актрису", впереди рисовалась успешная карьера, но началась война и она "в 30 лет почувствовала себя украинкой, представляете?". Сейчас  работает в Риге. По роли она киевская актриса, которая рассказывает рижскому гостю о том, как для неё и её близких началась война.

На мой взгляд, сегодня это самый важный рассказ для жителей Латвии - о том, как самые обычные люди вдруг оказываются в эпицентре боевых действий. Они были такие же как мы, и вдруг мир перевернулся. Думать некогда - линия фронта приближается к каждому дому, к каждой семье. Не один дрон на страну - колонны танков идут, земля дрожит от взрывов. А никто не готов - и куда бежать? 

Чрезвычайно полезный опыт для наших широт, где многие уверены в том, что достаточно не читать новостей и "чужая война" обойдёт тебя стороной. Дай Бог, конечно, но не факт.

Подвал был только у нас, рассказывает киевская актриса. Поэтому сидели вместе с соседями. У нас один ребенок, у них двое. Что за подвал: места столько, что пришлось складываться, как пазлы. И так, кажется, целую вечность. Руки и ноги не просто затекли - онемели до мурашек. Казалось, страха не было, в руках у женщины - папина двустволка, готовая выстрелить при первом шорохе. После долгих часов в подземелье и полной неизвестности, как чудо снаружи раздаётся папин голос: "В мышей играете? Что вы там сидите!"...

Таким оказался для неё "Киев за три дня". А наш рижский герой, по пьесе, приехал за яркими впечатлениями и все ждал - где же она, воздушная тревога. Когда же сам услышит, увидит, почувствует...А люди как люди. Да, война, да, тревога, но жизнь-то продолжается. 

"Гуляя по Киеву, забываешь, что идет война" - вот тут наши впечатления абсолютно совпали. Я бы добавила: атмосфера там в целом гораздо здоровее нашей. Народ энергичный, открытый, некогда им заниматься пустыми сварами, у них жизни на кону - они уже многое поняли о самом главном. 

Понял и Дицис с его героем. Поэтому в финале провозгласил такой простой и такой важный вывод: счастье - в тебе. Ты - это факт, который нельзя опровергнуть. И у тебя в этой жизни задача одна - только одна - тебе надо сделать что-то хорошее. Ты сделал что-то хорошее? Значит, здесь и сейчас всё в порядке. Почувствуй дыхание, жизнь - это миг... 

И пригласил на сцену всех  желающих - танцевать! Прониклись, конечно, не все, некоторые торопились исчезнуть, опустив головы, а другие пошли танцевать. Сколько той жизни...

...Над спектаклем трудилась творческая команда под руководством драматурга и режиссера Артурса Дициса: художник по костюмам и сценограф — Хуго Берзиньш, режиссер по движению — Лиене Грава, художник по свету — Максим Устимов, музыкальное оформление – Эвилена Протекторе, видеохудожник – Антонс Георгс Граудс, переводчик – Лина Овчинникова, помощник режиссера — Кристина Толмаджева.

Спектакль — на латышском и русском языках, с титрами на русском и латышском.

Возрастное ограничение: 14+.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадим Кожин

