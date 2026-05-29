Польские политики называют его скандальным, а президент Кароль Навроцкий угрожает лишить Зеленского государственной награды. Более дружественно настроенный к Украине глава правительства Польши Дональд Туск тоже раскритиковал указ Зеленского, но гораздо сдержаннее.

26 мая, в канун дня Сил специальных операций ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование в честь "Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Цель этого решения, как говорится в указе президента, — "восстановление исторических традиций национальной армии". Решение о присвоении этого наименования было принято "с учетом образцового выполнения [подразделением ВСУ] возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", отмечается в документе.

Украинские власти пока не ответили на критику со стороны Польши. Вероятно, президент Украины, подписывая документ, мог не учесть возможную реакцию польской стороны. Сложившаяся ситуация может существенно навредить диалогу между двумя странами, который налаживался в последнее время.

Волна возмущения в Польше

Когда в среду, 27 мая, стало известно о присвоении спецподразделению ВСУ наименования в честь "Героев УПА", эту новость подхватили правые и ультраправые польские политики, которые назвали решение Зеленского возмутительным и потребовали от властей Польши "конкретных решений".

Одним из первых решение Зеленского раскритиковал бывший министр образования и кандидат на должность премьера от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек. "Трудно назвать это иначе, чем демонстрацией крайней неблагодарности народу, который с первого дня войны открыл перед Украиной свои границы", — цитирует Чарнека издание Rzeczpospolita.

Для него, как и для многих в Польше, Украинская повстанческая армия ответственна за многочисленные убийства поляков во время Второй мировой войны (Волынская резня и уничтожение польского населения на территории Восточной Галиции в 1943–1944 гг.). В то время как для многих украинцев УПА — символ борьбы украинского народа за свою независимость.

Би-би-си писала о том, как польские и украинские историки недавно встречались в Польше, чтобы попытаться найти общий язык в отношении трагических событий того времени и обсудить убийства и карательные акции польских и украинских повстанцев.

Депутат от партии "Право и справедливость" Яцек Сасин в соцсетях потребовал, чтобы МИД "немедленно" вызвал "на ковер" посла Украины. А Киев он призвал "немедленно отменить это решение".

"Время для серьезного пересмотра отношений с Киевом. Хватит снисходительности", — написал он в соцсетях.

Бывший премьер Лешек Миллер, в последние годы известный своими антиукраинскими высказываниями, требует, чтобы президент лишил Зеленского ордена Белого орла.

Орден Белого орла — это высшая государственная награда Польши, которая вручается гражданским и военным за выдающиеся заслуги перед страной. Зеленский получил ее от Анджея Дуды 5 апреля 2023 года.

Угрозы Навроцкого

На третий день после того, как разразился скандал, президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал ситуацию. Он заявил, что очень критично оценивает решение Владимира Зеленского присвоить одной из украинских частей наименование "Героев УПА". По его словам это решение дало "кислород" для работы российской пропаганды, передает польское информационное агентство PAP.

"Это также доказательство того, что те, кто говорит, что Украина должна войти в Европейский Союз без всяких условий, очень ошибаются", — сказал Навроцкий журналистам. "Президент Зеленский доказал, что Украина с ментальной точки зрения […] не готова быть частью европейской семьи", — добавил он, упрекнув Киев в "прославлении бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии".

Украинский историк Александр Зинченко отреагировал на это заявление Варшавы, написав в фейсбуке, что в Польше очень многие улицы названы в честь деятелей, которые во время Второй мировой войны убивали мирных украинцев.

Как передает польский телеканал TVN, Навроцкий также отметил, что "Украина может формировать свою политику памяти, свою историческую политику", однако Польша "также имеет право формировать свою политику памяти и историческую политику".

Навроцкий сообщил, что 8 июня состоится заседание Капитула ордена Белого орла.

"Я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение ордена президента Украины Владимира Зеленского", — сказал он.

Сдержанная реакция МИД

По меньшей мере два дня Навроцкий воздерживался от комментариев относительно решения Зеленского, так же, как и его политические оппоненты — премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский, которые более благосклонны к Украине.

"Если мы поссоримся из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины наконец-то должен это понять. Поляки тоже. Пока не поздно!" — написал в пятницу Туск.

МИД Польши опубликовал сдержанный комментарий на платформе X: "Однозначно негативно оцениваем предоставление украинской воинской части имени "Героев УПА". Это решение бьет по диалогу между народами Польши и Украины", говорится в заявлении ведомства.

"Оно может быть использовано российской пропагандой, которая стремится нас разделить и подорвать поддержку, которую оказывают Украине. Мы поднимаем этот вопрос в разговорах с украинскими партнерами", — отмечается в заявлении МИД Польши.

Как сообщил спикер польского МИД Мацей Вевюр в комментарии PAP, накануне заместитель главы министерства Марцин Босацки провел разговор с послом Украины в Польше Василием Боднаром.

Как сказал Вевюр, замминистра "выразил разочарование таким решением президента Украины".

Посольство Украины в ответ на запрос PAP подтвердило, что Василий Боднар был приглашен в польский МИД. "В МИД выразили обеспокоенность в связи с принятым в Украине решением", — сообщили агентству PAP в посольстве Украины. Чуть больше деталей предоставило польское посольство в Киеве в комментарии редакции Wirtualna Polska. "Каждое государство имеет право формировать собственную историческую память и выбирать своих героев, осознавая последствия таких решений для международных отношений", — сказали изданию в посольстве Польши.

В посольстве также подчеркнули, что уделяют особое внимание исторической памяти и информируют "украинскую сторону о восприятии деятельности УПА в Польше".

"Отмечаем, что некоторые фигуры, которые в Украине считаются символами антисоветского сопротивления, в польской исторической памяти воспринимаются как лица, ответственные за военные преступления и убийства польского гражданского населения. Также отмечаем, что действия, связанные с их героизацией, вызывают в Польше негативную общественную реакцию" — заявили изданию Wirtualna Polska в дипмиссии от имени посла Польши в Киеве Петра Лукашевича.

Реакция Украины

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что "именно шаг польского, а не украинского президента направлен на ухудшение отношений между нашими странами".

"Решение Зеленского никоим образом не касается Польши, решение Навроцкого касается главы Украины", — полагает Вятрович.

Первым чиновником в Украине, отреагировавшим на ситуацию, стал мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, что украинцы всегда будут помнить невероятный энтузиазм польского народа, который искренне и преданно помогал и помогает украинцам с первых дней полномасштабной войны.

"То, что сегодня инициировал Навроцкий, к сожалению, тоже останется в памяти. Разве что хватит мудрости перестать придираться к названиям украинских воинских частей и сосредоточиться на поддержке войск, которые удерживают самый большой фронт в Европе со времен Второй мировой войны и собственной кровью выигрывают для всего цивилизованного мира время на подготовку к непростым вызовам будущего", — написал мэр Львова.