Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пт, 29. Мая
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

«Вести» 29 мая, 2026 10:35

-Слышали, что продали рижский автовокзал. Для нас это важно. Мы с мужем часто работаем по договору в Сигулде и ездим туда рейсовым автобусом. Так же и в другие города, где есть спрос на нашу работу. Если закроют автовокзал, откуда будут ездить региональные автобусы?

Рижский международный автовокзал, ранее принадлежавший дочернему предприятию Rīgas satiksme - ООО Rīgas acs, распродается частями. 49,99% выкупило ООО Rivaro Holding. Компания эта принадлежит пополам Сергею и Василию СЕРДЮКОВЫМ, а Сергей Сердюков уже владеет 25,41% акций автовокзала.

Что изменится для пассажиров и города? Как сообщает Rivaro Holding, работа Рижского международного автовокзала будет продолжена на прежнем месте, а в развитие автовокзала и повышение его конкурентоспособности планируется вложить более 5 млн. евро. Автовокзал рассматривается как важная часть будущего транспортного узла, тесно связанного с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком, историческим центром и развитием всего прилегающего района.

В Rīgas satiksme сообщили, что эта сделка является логическим шагом в реализации решения Рижской думы о сосредоточении на основной деятельности предприятия - услугах общественного транспорта. После завершения сделки предприятие Rīgas acs будет ликвидировано...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует
Русские и арабы могут растворить «мягкую латышскую культуру» — что делать? Pietiek рекомендует

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новости Латвии 13:05

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

Мир 12:56

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

Всюду жизнь 12:42

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

PRESS рекомендует 12:38

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

Важно 12:34

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

Новости Латвии 12:24

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Новости Латвии 12:23

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

