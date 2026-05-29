Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Рижский международный автовокзал, ранее принадлежавший дочернему предприятию Rīgas satiksme - ООО Rīgas acs, распродается частями. 49,99% выкупило ООО Rivaro Holding. Компания эта принадлежит пополам Сергею и Василию СЕРДЮКОВЫМ, а Сергей Сердюков уже владеет 25,41% акций автовокзала.

Что изменится для пассажиров и города? Как сообщает Rivaro Holding, работа Рижского международного автовокзала будет продолжена на прежнем месте, а в развитие автовокзала и повышение его конкурентоспособности планируется вложить более 5 млн. евро. Автовокзал рассматривается как важная часть будущего транспортного узла, тесно связанного с Rail Baltica, городским общественным транспортом, Центральным рынком, историческим центром и развитием всего прилегающего района.

В Rīgas satiksme сообщили, что эта сделка является логическим шагом в реализации решения Рижской думы о сосредоточении на основной деятельности предприятия - услугах общественного транспорта. После завершения сделки предприятие Rīgas acs будет ликвидировано...

