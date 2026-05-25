Не пустить «чужих» к скелетам в шкафах министерств: о секрете быстрого создания правительства

Постепенно проясняются и основные причины этой легкости. Их две. Во-первых, политические игроки не воспринимают это правительство всерьез. Они воспринимают его скорее как техническое, временное правительство, задачей которого будет довести страну до выборов в Сейм 3 октября, не меняя ничего по существу.

Здесь следует сделать акцент на слове «воспринимают», поскольку никогда не знаешь, как данное правительство будет действовать, когда начнет работу. Правительство, обещающее все изменить, может легко уплыть по привычному течению, ничего не изменив, и наоборот. Также хорошо известна поговорка, что нет ничего стабильнее временной конструкции. В том числе и правительства.

Вторая причина, возможно, даже важнее. С момента падения правительства Силини в властных кругах значительно возросла нервозность. Именно сейчас, перед выборами, в значительной степени утрачен контроль над ситуацией. Появилась возможность доступа посторонних лиц к различным министерствам с их «скелетами» в шкафах. Сузить этот потенциально опасный круг этих посторонних — главная задача политической элиты на данный момент. Чтобы выполнить эту задачу, можно пойти на многое и уступить во многом».

Напомним, что новое правительство планируют сформировать четыре партии - "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Согласно имеющейся в распоряжении ЛЕТА информации, в распределении портфелей будущего правительства для Силини места пока не нашлось.

Между тем Латвийское телевидение сообщает, что в будущем правительстве могут остаться по меньшей мере шесть прежних министров. От "Нового Единства"посты могут сохранить министр иностранных дел Байба Браже, министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Министерство сообщения может достаться либо Арвилу Ашераденсу, либо Рихарду Козловскису. В свою очередь, пост министра обороны может занять полковник Райвис Мелнис.

СЗК сохранит пост председателя Сейма, который по-прежнему будет занимать Дайга Миериня. Посты сохранят также министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а пост министра земледелия может занять Улдис Аугулис или Каспарс Мелнис.

У ОС, помимо поста премьер-министра для Кулбергса, будет также пост министра финансов, который может занять Марис Кучинскис. Партия также может получить контроль над Министерством юстиции и Министерством умного управления и регионального развития.

В свою очередь, Национальное объединение получит пост министра образования и науки, который может занять Илзе Индриксоне, на пост министра культуры может вернуться Наурис Пунтулис, а пост министра внутренних дел может занять Янис Домбрава. Под контроль партии может перейти и пост министра климата и энергетики.

В понедельник Кулбергс с документами и планом распределения министерских портфелей отправится на переговоры с президентом государства Эдгаром Ринкевичем.