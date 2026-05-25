Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Не пустить «чужих» к скелетам в шкафах министерств: о секрете быстрого создания правительства

Neatkarīgā Rīta Avīze 25 мая, 2026 11:19

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

«Правительство Андриса Кулбергса, вопреки прогнозам, формируется необычайно быстро и легко. Без явных попыток подставить подножку. По крайней мере, пока, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

Постепенно проясняются и основные причины этой легкости. Их две. Во-первых, политические игроки не воспринимают это правительство всерьез. Они воспринимают его скорее как техническое, временное правительство, задачей которого будет довести страну до выборов в Сейм 3 октября, не меняя ничего по существу.

Здесь следует сделать акцент на слове «воспринимают», поскольку никогда не знаешь, как данное правительство будет действовать, когда начнет работу. Правительство, обещающее все изменить, может легко уплыть по привычному течению, ничего не изменив, и наоборот. Также хорошо известна поговорка, что нет ничего стабильнее временной конструкции. В том числе и правительства.

Вторая причина, возможно, даже важнее. С момента падения правительства Силини в властных кругах значительно возросла нервозность. Именно сейчас, перед выборами, в значительной степени утрачен контроль над ситуацией. Появилась возможность доступа посторонних лиц к различным министерствам с их «скелетами» в шкафах. Сузить этот потенциально опасный круг этих посторонних — главная задача политической элиты на данный момент. Чтобы выполнить эту задачу, можно пойти на многое и уступить во многом».

***

Напомним, что новое правительство планируют сформировать четыре партии - "Объединенный список" (ОС), Национальное объединение, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Согласно имеющейся в распоряжении ЛЕТА информации, в распределении портфелей будущего правительства для Силини места пока не нашлось.

Между тем Латвийское телевидение сообщает, что в будущем правительстве могут остаться по меньшей мере шесть прежних министров. От "Нового Единства"посты могут сохранить министр иностранных дел Байба Браже, министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Министерство сообщения может достаться либо Арвилу Ашераденсу, либо Рихарду Козловскису. В свою очередь, пост министра обороны может занять полковник Райвис Мелнис.

СЗК сохранит пост председателя Сейма, который по-прежнему будет занимать Дайга Миериня. Посты сохранят также министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а пост министра земледелия может занять Улдис Аугулис или Каспарс Мелнис.

У ОС, помимо поста премьер-министра для Кулбергса, будет также пост министра финансов, который может занять Марис Кучинскис. Партия также может получить контроль над Министерством юстиции и Министерством умного управления и регионального развития.

В свою очередь, Национальное объединение получит пост министра образования и науки, который может занять Илзе Индриксоне, на пост министра культуры может вернуться Наурис Пунтулис, а пост министра внутренних дел может занять Янис Домбрава. Под контроль партии может перейти и пост министра климата и энергетики.

В понедельник Кулбергс с документами и планом распределения министерских портфелей отправится на переговоры с президентом государства Эдгаром Ринкевичем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Важно

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать