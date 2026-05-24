В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

© Lsm.lv 24 мая, 2026 15:03

Важно 2 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Молодая мама маленькой девочки, которая буквально падала с ног — именно в таком состоянии Криста Битмете поступила в дневной стационар неврологии Рижской восточной больницы.

"Во время беременности у меня очень болела спина. Казалось, будто она разрывается. Потом прошло. А затем началось то, что нога стала прихрамывать. Я могла спотыкаться. Было трудно подниматься по лестнице", — рассказала пациентка, иллюстратор Криста Битмете.

Обхват мышцы правой ноги был на шесть сантиметров меньше, чем левой. Нарушилось равновесие. Последовали длительные обследования, пока радиологи не увидели нечто, во что трудно было поверить.

"Скажу честно: такое я увидела впервые. И коллега тоже впервые. Да, мы только читали об этом в литературе. Учитывая, что пациентка поступила из дневного стационара, мы вообще не ожидали такой находки", — рассказала ответственная радиолог отделения неотложной радиологии RAKUS Лига Яунозолиня.

"Образовался дефект. Проще говоря — отверстие. Довольно большое отверстие. Из-за этого через него вытекала жидкость, а сам спинной мозг… был втянут в это отверстие", — объяснила Яунозолиня.

"И мы доказали, что это именно редкое заболевание — грыжа спинного мозга. В мире с 1974 года описано всего от 128 до 200 таких случаев!" — отметила руководитель дневного стационара неврологии RAKUS Рута Озолиня.

Во время операции нейрохирурги вскрыли спинальный канал, отделили зажатый спинной мозг, вернули его на правильное место и закрыли поврежденный участок. Самым сложным было то, что в мире настолько мало подобных случаев, что не существует единой методики проведения такой операции.

"Нет какой-то известной дорожной карты, это напоминает ранние этапы развития неврологии. И это как раз такой случай: описано всего около 200 случаев, мы изучали литературу и выяснили, что даже нет единой концепции. Спинной мозг застревает в собственных оболочках, перекрывает проход и фиксируется в оболочке. Постоянно травмируется. И пациент становится инвалидом. Всего 200 случаев в мире", — подчеркнул нейрохирург клиники неврологии и нейрохирургии RAKUS Дмитрий Гаврилин.

"Я не могу представить такую операцию безопасной без хороших технологий и человека, который это обеспечивает", — добавил он.

Таким человеком стала Влада Мельникова. Она следила за тем, чтобы не повредить спинной мозг. "Перед началом операции, до того как хирург прикоснулся к пациенту, я ввела электроды в мышцы и в область скальпа. Мы сняли базовые кривые и во время операции сравнивали их. Проверяли, не находятся ли нервные структуры под угрозой. Все ли в порядке", — объяснила она.

Реабилитация продолжается, но врачи уже видят, что операция прошла успешно. "Пациентка уверенно стоит на пути к выздоровлению. На обеих ногах. Реабилитация продолжается", — подчеркнула руководитель дневного стационара неврологии RAKUS Рута Озолиня.

Криста — иллюстратор книг. Узнав, что такая операция никогда раньше не проводилась в Латвии, она испугалась. Но сейчас снова наслаждается ходьбой. "Каждый день я прохожу девять километров!" — говорит она. На вопрос о планах на лето Криста ответила: "Бегать и ходить!"

 

Комментарии (2)
