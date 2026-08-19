«Мне так хотелось поехать в Латгалию, но я передумала. Может, в этом и заключается настоящее очарование Латгалии, а я просто этого не понимаю, но нет, я не готова платить 40-60 евро за ночь в таких местах, где на окнах плёнка, а на полу тряпка. Для меня приемлемые условия начинаются от 80+ евро за ночь. Может, нам и не стоит ехать в Латгалию. Пярну будет ближе и дешевле», — написала Солвита.
Забавно, что владельцы местечка, фотографии которого Солвита привела в качестве примера, честно указывают, что в доме нет воды и туалета и что это выбор для абсолютно чокнутых.
В комментариях под публикацией Солвиты пользователи рассказали о похожем опыте. Одна из них после поездки по маршруту Аглона — Даугавпилс — Краслава заявила, что найти достойное жилье в регионе сложно, а цены на некоторые варианты кажутся завышенными. В качестве удачного примера она привела Свентскую усадьбу.
Другая пользовательница рассказала, что в приграничных районах видела глэмпинговую палатку за 60 евро с надувным матрасом и неудобным туалетом, а также старые кемпинговые домики за 85 евро.
При этом нашлись и те, кто не согласился с такой оценкой. Одна из пользовательниц рассказала, что недавно несколько дней жила в небольшом домике у озера за 80–85 евро в сутки. По ее словам, жилье было чистым и оборудованным всем необходимым, рядом находились озеро, лодка и причал, а гостям разрешали приезжать с собакой.
Отдельно пользователи отметили, что не стоит по нескольким неудачным объявлениям делать выводы обо всей Латгалии.
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