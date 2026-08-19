«Мне так хотелось поехать в Латгалию, но я передумала. Может, в этом и заключается настоящее очарование Латгалии, а я просто этого не понимаю, но нет, я не готова платить 40-60 евро за ночь в таких местах, где на окнах плёнка, а на полу тряпка. Для меня приемлемые условия начинаются от 80+ евро за ночь. Может, нам и не стоит ехать в Латгалию. Пярну будет ближе и дешевле», — написала Солвита.

Забавно, что владельцы местечка, фотографии которого Солвита привела в качестве примера, честно указывают, что в доме нет воды и туалета и что это выбор для абсолютно чокнутых.