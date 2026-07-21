21 июля 2026 2 дня назад ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Латгалия

Латгалия просит поддержки СЭЗ и туризма

LETA

Самоуправления восточного приграничья просят поддержки для специальных экономических зон (СЭЗ), туризма, а также смягчения критериев для проектов предыдущего периода поддержки Европейского союза (ЕС), заявил после заседания тематического комитета по социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточной территории Латвии председатель совета по развитию Латгальского региона планирования, председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович).