В свою очередь, председатель Балвской думы Янис Труповниекс добавил, что в настоящее время необходимо максимально сохранить существующих предпринимателей, которые обеспечивают экономическую активность региона, рабочие места и продолжают инвестировать в регион.
Сегодня в здании Кабинета министров состоялось заседание тематического комитета по социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточной территории Латвии, на котором министры обсуждали предложения самоуправлений и рассматривали дополнительные меры поддержки.
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