Как поясняется в аннотации, цель нового закона — способствовать устойчивости, населенности, безопасности и благосостоянию жителей восточной территории Латвии. Будет определена восточная территория Латвии, принципы поддержки ее развития, а также введено специальное регулирование и меры финансовой поддержки для содействия социальному и экономическому развитию региона, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности, а также для укрепления безопасности.
В понимании закона, восточная территория Латвии — это территория Латвии вдоль внешней границы Европейского союза (ЕС) — границы с Россией и Беларусью, — которая охватывает территорию самоуправлений, входящих в Латгальский регион планирования, и территорию Алуксненского края.
Планируется, что самоуправлениям восточной территории Латвии будет обеспечен приоритетный доступ к программам политики сплочения ЕС и другим финансовым ресурсам, доступным на национальном и европейском уровнях, для улучшения гражданской и военной мобильности и доступности восточной территории Латвии, для обеспечения доступности образования, здравоохранения и социальных услуг для населения, для стимулирования экономической активности, создания новых рабочих мест, привлечения бизнеса и инвестиций, для развития энергетической безопасности и цифровой инфраструктуры, а также для укрепления культуры, в том числе латгальского языка, и устойчивости общества.
Законопроект предусматривает создание фонда поддержки развития восточной территории Латвии для поддержки мер, направленных на экономическое развитие, рост предпринимательства и привлечение инвестиций, а также на укрепление и содействие социально-экономической устойчивости и благосостоянию населения.
Финансирование фонда будут составлять средства государственного и муниципальных бюджетов, финансирование ЕС и другие финансовые инструменты, средства международных финансовых институтов, пожертвования физических и юридических лиц, а также другие источники финансирования.
Планируется, что фонд будет публичным учреждением, находящимся в ведении министра умного управления и регионального развития. Принимающим решения органом фонда будет его совет, а функции секретариата и поддержки фонда будет обеспечивать Латгальский регион планирования.
Предусматривается, что в состав совета фонда войдут по одному представителю от каждого самоуправления, входящего в Латгальский регион планирования, самоуправления Алуксненского края, а также от Министерства умного управления и регионального развития, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства обороны, Министерства сообщения, Министерства внутренних дел, Министерства земледелия и Министерства образования и науки.
Фонд сможет привлекать, накапливать, управлять и распределять средства для реализации проектов развития, предоставлять поручительства и гарантии, укреплять деятельность специальных экономических зон, выдавать гранты или стартовый капитал стартапам, а также поддерживать привлечение человеческих ресурсов, инновации, развитие экспортоспособных отраслей и создание продуктов с высокой добавленной стоимостью.
В аннотации к законопроекту указано, что реализация закона создаст дополнительные расходы в государственном бюджете. По подсчетам Латгальского региона планирования, необходимое финансирование из госбюджета на мероприятия по поддержке фонда предварительно достигает 50 миллионов евро в год. Точный объем финансирования будет определяться в процессе подготовки ежегодного государственного бюджета.
Предусматривается, что фонд начнет реализацию мер поддержки с 1 января 2027 года, а Кабинет министров до 31 октября 2026 года должен будет издать правила о фонде, порядке его деятельности и условиях предоставления поддержки.
Законопроект подали депутаты Латгальской подкомиссии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.
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