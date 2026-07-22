В понимании закона, восточная территория Латвии — это территория Латвии вдоль внешней границы Европейского союза (ЕС) — границы с Россией и Беларусью, — которая охватывает территорию самоуправлений, входящих в Латгальский регион планирования, и территорию Алуксненского края.

Планируется, что самоуправлениям восточной территории Латвии будет обеспечен приоритетный доступ к программам политики сплочения ЕС и другим финансовым ресурсам, доступным на национальном и европейском уровнях, для улучшения гражданской и военной мобильности и доступности восточной территории Латвии, для обеспечения доступности образования, здравоохранения и социальных услуг для населения, для стимулирования экономической активности, создания новых рабочих мест, привлечения бизнеса и инвестиций, для развития энергетической безопасности и цифровой инфраструктуры, а также для укрепления культуры, в том числе латгальского языка, и устойчивости общества.