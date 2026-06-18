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Для развития восточных территорий Латвии планируется создать специальный фонд

Редакция PRESS 18 июня, 2026 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений законопроект о развитии восточных территорий Латвии, предусматривающий создание специального фонда поддержки, бюджетное финансирование которого, по предварительным оценкам, составит 50 млн евро в год.

Как поясняется в аннотации, цель нового закона - способствовать устойчивости, заселенности, безопасности восточных территорий Латвии и благосостоянию ее жителей. В законе определены принципы поддержки и особое правовое регулирование для содействия социальному и экономическому развитию региона, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности, а также для укрепления безопасности.

В понимании закона, восточная территория Латвии - это территория вдоль внешней границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Беларусью, которая охватывает территории самоуправлений, входящих в Латгальский регион планирования, и самоуправления Алуксненского края.

Предполагается, что этим самоуправлениям будет обеспечен приоритетный доступ к программам политики сплочения ЕС и другим финансовым ресурсам, доступным на национальном уровне и уровне ЕС, чтобы улучшать гражданскую и военную мобильность, доступность регионов, обеспечить доступность образования, здравоохранения и социальных услуг для населения, стимулировать экономическую активность, создавать новые рабочие места, развивать предпринимательство и привлекать инвестиции, способствовать энергетической безопасности и развитию цифровой инфраструктуры, укреплять культуру и устойчивость общества.

Финансирование фонда будут составлять средства государственного и муниципальных бюджетов, финансирование из фондов ЕС и других финансовых инструментов ЕС, средства международных финансовых институтов и других зарубежных финансовых инструментов, пожертвования физических и юридических лиц, а также из других источников.

Предполагается, что фонд будет находиться в ведении министра умного управления и регионального развития. Принимающим решения органом фонда будет его совет, а функции секретариата и поддержки обеспечит Латгальский регион планирования.

В состав совета фонда войдут по одному представителю от каждого самоуправления Латгальского региона планирования и Алуксненского края, а также от Министерства умного управления и регионального развития, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства обороны, Министерства сообщения, Министерства внутренних дел, Министерства земледелия и Министерства образования и науки.

Предусмотрено, что фонд начнет реализацию мер поддержки с 1 января 2027 года, а Кабинет министров до 31 октября 2026 года должен издать правила о положении фонда, порядке его деятельности и условиях предоставления поддержки.

Законопроект разработали депутаты латгальской подкомиссии комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

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