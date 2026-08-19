Председатель правления группы «Agrone» Рауль Йетс отмечает, что компания видит большой потенциал во взаимодополняющих знаниях и опыте обоих предприятий. Эстонская компания последовательно развивала «Agrone», уделяя особое внимание инновационному сельскому хозяйству, высоким экологическим стандартам, благополучию животных и производству высококачественного свежего молока, тогда как «Rīgas piena kombināts» обладает сильными компетенциями в переработке молока, инновациях, развитии брендов и работе с потребителями.

По словам Йетса, после завершения сделки это может создать прочную основу для дальнейшего развития компаний и значительно укрепить их конкурентоспособность на рынках Балтии и экспортных рынках.

Председатель совета «Rīgas piena kombināts» Сорен Лауридсен считает, что после завершения сделки предприятие сможет воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции и создать более прочную основу для долгосрочного развития.