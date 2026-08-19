Для завершения сделки необходимо получить разрешения органов по надзору за конкуренцией Эстонии и Латвии.
По соглашению сторон финансовые условия сделки не разглашаются.
В компании поясняют, что планируемая сделка объединит взаимодополняющие компетенции двух сильных предприятий молочной отрасли Балтии.
Председатель правления группы «Agrone» Рауль Йетс отмечает, что компания видит большой потенциал во взаимодополняющих знаниях и опыте обоих предприятий. Эстонская компания последовательно развивала «Agrone», уделяя особое внимание инновационному сельскому хозяйству, высоким экологическим стандартам, благополучию животных и производству высококачественного свежего молока, тогда как «Rīgas piena kombināts» обладает сильными компетенциями в переработке молока, инновациях, развитии брендов и работе с потребителями.
По словам Йетса, после завершения сделки это может создать прочную основу для дальнейшего развития компаний и значительно укрепить их конкурентоспособность на рынках Балтии и экспортных рынках.
Председатель совета «Rīgas piena kombināts» Сорен Лауридсен считает, что после завершения сделки предприятие сможет воспользоваться преимуществами вертикальной интеграции и создать более прочную основу для долгосрочного развития.
По его мнению, сделка позволит «Rīgas piena kombināts» использовать рыночные возможности, ускорить внедрение инноваций и продолжить развитие стратегически важных категорий молочных продуктов — закусочных сыров и творожных сырков, молочных напитков, йогуртов и готовых блюд — как на рынках Балтии, так и за рубежом.
Председатель правления «Rīgas piena kombināts» Артур Чирьевскис подчеркивает, что планируемая сделка открывает предприятию возможность стать частью сильной группы балтийской молочной отрасли с опытом работы на всех этапах создания стоимости молока. В то же время это создает прочную основу для дальнейшего развития производства, компетенций и брендов, созданных компанией в Латвии.
До завершения сделки «Agrone» и «Rīgas piena kombināts» продолжат работать как независимые предприятия. Заключение соглашения не повлечет немедленных изменений в повседневной деятельности «Rīgas piena kombināts» и «Valmieras piens».
Предприятия продолжат работать с сотрудниками, клиентами, поставщиками молока и другими партнерами в прежнем порядке. О дальнейших шагах после получения необходимых разрешений регуляторов компании сообщат отдельно.
Группа предприятий «Agrone» в Эстонии обрабатывает приблизительно 14 500 гектаров сельскохозяйственных земель и ежегодно производит примерно 70 000 тонн свежего молока, 35 000 тонн зерновых и масличных культур, а также 40 млн яиц.
Ранее сообщалось, что в начале июня этого года международный производитель мороженого «Froneri» после завершения продажи европейского бизнеса мороженого «Food Union» стал владельцем молокоперерабатывающего предприятия ООО «Rīgas saldējuma fabrika». В свою очередь, бизнес молочных продуктов «Food Union» с тех пор продолжает работу на предприятии «Rīgas piena kombināts», для которого была обновлена визуальная идентичность бренда.
В прошлом году оборот «Rīgas piena kombināts» составил 155,823 млн евро, что на 3,3% больше показателя предыдущего года. При этом компания получила убыток в размере 610 104 евро против прибыли годом ранее.
Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 52,939 млн евро. Истинным выгодоприобретателем «Rīgas piena kombināts», по данным «Firmas.lv», является проживающий в Гонконге гражданин Великобритании Дерек Рой Крейн.
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