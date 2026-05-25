Последний тёплый день: к Латвии подходит обширная зона осадков

Самые сильные порывы ветра ожидаются днем и вечером в восточной части страны.

Небо будет частично покрыто облаками, на востоке местами ожидается кратковременный дождь. Поздним вечером более обширная зона осадков достигнет Латвии с северо-запада.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, местами на побережье температура не превысит +15 градусов.

В Риге сквозь облака будет светить солнце, осадков не ожидается, западный ветер сменится северо-западным, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня поднимется до +20 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.

...В середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер, во многих местах ожидаются дожди, а температура воздуха будет нехарактерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди, осадки ожидаются в основном на севере Курземе, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, а западный, северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до +6 градусов; максимальная температура составит +15..+20 градусов.

В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше осадков будет в восточной части страны, а самая сухая погода ожидается на западе Курземе. Максимальная температура воздуха составит всего +11..+15 градусов.

В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков, а воскресенье может стать самым теплым днем недели.

По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду будет определять циклон - ожидается дождливая погода и умеренная температура.