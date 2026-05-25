Последний тёплый день: к Латвии подходит обширная зона осадков

© LETA 25 мая, 2026 16:09

В понедельник в Земгале, Видземе и Латгале западный, северо-западный ветер порывами усилится до 13-17 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Самые сильные порывы ветра ожидаются днем и вечером в восточной части страны.

Небо будет частично покрыто облаками, на востоке местами ожидается кратковременный дождь. Поздним вечером более обширная зона осадков достигнет Латвии с северо-запада.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, местами на побережье температура не превысит +15 градусов.

В Риге сквозь облака будет светить солнце, осадков не ожидается, западный ветер сменится северо-западным, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха в середине дня поднимется до +20 градусов, у моря будет на несколько градусов прохладнее.

...В середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер, во многих местах ожидаются дожди, а температура воздуха будет нехарактерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди, осадки ожидаются в основном на севере Курземе, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, а западный, северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до +6 градусов; максимальная температура составит +15..+20 градусов.

В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше осадков будет в восточной части страны, а самая сухая погода ожидается на западе Курземе. Максимальная температура воздуха составит всего +11..+15 градусов.

В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков, а воскресенье может стать самым теплым днем недели.

По текущим прогнозам, в первую неделю июня погоду будет определять циклон - ожидается дождливая погода и умеренная температура.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

