«Почему не прямо из роддома?!» Новость из Лиепаи вызвала возмущение в соцсети

О приёме объявили пять дошкольных образовательных учреждений, родители записываются уже сейчас. Как утверждается в новостном сюжете, такие изменения дают родителям возможность быстрее вернуться на рынок труда и сократить расходы на нянь и частные детсады. Решение о том, готов ли ребёнок пойти в садик в столь раннем возрасте, принимается совместно его родителями, медиками и педагогами.

Однако это благое, вроде бы, намерение как-то не очень вызвало понимания у читателей и слушателей новости. Комментариев к посту ЛТВ в "Фейсбуке" великое множество - большинство не скрывают возмущения.

- Для воспитательницы с помощником это будет очень большая ответственность... Ещё придётся выслушивать недовольных родителей. Потому что физически полтора десятка детей - слишком много, чтобы два человека могли полноценно присмотреть и обиходить. Ребёнок в год ещё совсем не умеет ни кушать сам, ни на горшок сходить. Не понимаю, кто это выдумал, и удивляюсь этим воспитательницам, которые согласились.

- Как планируют детей выводить на свежий воздух? Другие в этом возрасте вообще ещё не ходят! Да ещё при этом и персонала больше не станет - один учитель на 14 детей от 1 до 3 лет, часть из которых сами передвигаться не могут? У учителя ставка 0,9.

- Некоторые в год ещё не ходят. Их носить будут?

- Помощник педагога / няня не работает от открытия до закрытия сада. С утра и вечером педагог остаётся один с толпой детей. Уже сейчас тяжело педагогу в яслях, если надо кому-то из детей поменять памперс, когда у помощника рабочее время уже истекло. А как присматривать за остальными, если всё внимание надо уделить одному ребёнку в ванной комнате? И теперь подумайте, как это будет с годовалыми детьми, у которых точно у всех ещё памперсы.

- Да что там, пусть мамы сразу идут работать, как только из роддома вышли, зачем вообще года ждать?

- Интересно, как они с кормлением разбираться будут: кто-то ещё пюре ест, а кто-то - еду нормальной консистенции.

- Ребёнок готов "социализироваться" примерно с трёх лет. До этого он терпит обстоятельства в лучшем случае. Я понимаю, что работа, куда надо вернуться, но в год? Многие дети в этом возрасте ещё груднички, на горшок ещё никто сознательно ходить не умеет, ребёнок не может общаться, сам поесть в достаточном объёме, не говоря уже о том, что дети в таком возрасте, что вполне нормально, может ещё не ходить... 14 детей в группе на такое количество персонала - это уму непостижимо!

- Ни один ребёнок никогда не бывает готов к садику в год. Бывают только родители в безвыходном положении.

- В этот вот самый горячий период пусть сама заведующая поработает с 14 детьми такого возраста.

- Только бы скорее на работу. Благополучие и нормальное развитие ребёнка до одного места.

- Наверняка каждая мама сама может решать, хочет ли так рано отдавать ребёнка...

- К таким маленьким даже родственников не пускают, чтобы малыш не заболел. А тут всех хотят в кучу скинуть, как селёдок в бочку.

- Судя по словам заведующей, она сама не соображает, на что соглашается.

- Слишком рано, даже в СССР с двух лет был перебор.

- Будь пособие по рождению ребёнка до 1,5 лет, ни одной маме такая услуга не понадобилась бы. Для ребёнка от года это всё же огромная эмоциональная нагрузка и стресс!

- Какое счастье, что мои дети выросли и получили образование! Что в системе образования сейчас происходит, лучше не буду комментировать!..

- Вот не понимаю, зачем нужен ребёнок, если уже после года его отдают системе, чтобы снова можно было впрячься в работу! Несчастные дети!

- Очередное "всё плохо" :)) если что-то такое создаётся, значит, есть спрос со стороны родителей, которые не хотят, чтобы не пускали так рано.

- Работаю в детском саду в Швеции, здесь такая практика, некоторые дети даже ходить ещё не умеют, куда там кушать, когда их уже в садик отдают. Достаточно одного такого ребёнка, и уже чувствуешь, что не можешь обеспечить всё, как хотелось бы. Мне вообще очень жаль современных детей. А потом все удивляются, откуда столько молодых людей, которые себя плохо чувствуют.

- Надо наполнить садик малышами, а иначе его закроют. Детей в саду не хватает.

- У врачей будет много работы.