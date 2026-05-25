Коммунальные счета: на чём можно сэкономить, а какие платежи уменьшить не получится

«Семь секретов» 25 мая, 2026 08:15

Ежемесячные счета за отопление в этом году повергли многих жителей Латвии в шок. Но наконец-то эта позиция исчезла из составляющих коммунальных платежей. Однако невольно возникает вопрос: а что можно сделать, чтобы еще больше сэкономить? По каким позициям это реально, а где остается лишь смириться с неизбежными тратами?

Перерасчёта не получится

Сейчас в Риге немало пустующих квартир — их владельцы уехали на заработки за границу. Однако единственная позиция, по которой можно добиться перерасчета, — это плата за вывоз мусора. Согласно правилам Кабинета министров № 1013, она рассчитывается исходя из количества задекларированных по указанному адресу жильцов. Поэтому необходимо зайти на портал Latvija.lv и сняться с регистрации.

Ранее это можно было сделать через свой интернет-банк, но теперь идентификация возможна только с помощью электронной подписи. Что это такое, многие представляют смутно. Остается либо осваивать современные технологии, либо обращаться в местное самоуправление или отделения Управления по делам гражданства и миграции.

Но при этом необходимо указать свой новый адрес проживания: проживание без декларации является административным нарушением и чревато штрафом. Поскольку годовой налог на недвижимость уже рассчитан, пустующая квартира может привлечь внимание разве что Службы государственных доходов — например, если возникнет подозрение, что ее сдают. Чтобы избежать повышенной ставки налога на недвижимость, до конца года в квартире должен быть кто-то задекларирован. За счет таких манипуляций можно сэкономить на вывозе мусора до 10 евро в месяц — в зависимости от числа ранее задекларированных жильцов.

По остальным позициям все останется по-прежнему. За воду уже давно все платят по счетчикам, показания которых необходимо подавать с 25-го числа каждого месяца. Если пропустить срок, можно получить астрономический счет с начислением разницы между показаниями домового и квартирных счетчиков. Конечно, если жилец не пользовался горячей и холодной водой, то это покажет квартирный счетчик. Оплата газа и электроэнергии также производится по показаниям. Ни на цент не изменятся и платежи за обслуживание дома и отчисления на капитальный ремонт.

Как быть с водоснабжением и отоплением

В многоквартирном доме отказаться от некоторых благ цивилизации непросто. Перекрыть холодную воду и канализацию нельзя даже при согласии всех квартировладельцев — это считается нарушением санитарно-эпидемиологических норм. От горячей воды и отопления отказаться теоретически можно. Но, согласно Закону об энергетике, для этого требуется согласие 100% собственников квартир. Однако стоит ли это делать?

Проще всего установить в квартире электрический бойлер. Средняя стоимость — около 300 евро. Но при этом следует быть готовым к росту счетов за электроэнергию: если сейчас горячая вода обходится в 10-15 евро в месяц, то с бойлером расходы как минимум удвоятся. С газовыми водонагревателями все гораздо сложнее: в послевоенных многоэтажках, где нет дымоходов, устанавливать их запрещено по требованиям пожарной безопасности.

Отказ от централизованного отопления в многоэтажке еще затратнее. Потребуются проект реконструкции, разрешение строительного управления и значительные инвестиции. К тому же надо помнить, что в Риге в целях борьбы за чистоту воздуха введено зонирование. В первую зону вошел центр, во вторую — прилегающие к нему территории.

В этих местах запрещено устанавливать дополнительные источники загрязнения воздуха — газовые котлы, отопление древесиной и углем также не разрешено. Их допускается применять только в спальных районах. Стоимость мини-котельной начинается с нескольких десятков тысяч евро, не считая расходов на монтаж, топливо и обслуживание. В итоге отопление может обойтись гораздо дороже, чем услуги того же RIgas siltums. В отдельной квартире установить автономное отопление также не разрешат.

От каких услуг можно отказаться

Кабельное телевидение постепенно уходит в прошлое. Большинство программ сегодня доступно через Интернет. К примеру, несколько лет назад, после вторжения России на Украину и запрета российских телеканалов, автор отказался от телевидения, оставив только Интернет. Однако провайдер методично повышал цену за свою услугу, пока она не достигла 18 евро в месяц. А ведь в большинстве современных моделей смартфонов есть функция модема, когда вы можете делиться интернет-подключением с устройствами, находящимися поблизости.

Большинство современных моделей телевизоров оборудованы функцией Smart TV и неплохо ловят этот сигнал. Так что от кабельного телевидения вполне можно отказаться и платить только за телефон по тарифу с неограниченным интернет-трафиком. Многие уже к этому тарифу подключены.

Платите через интернет-банк

Коммунальные счета еще нужно оплатить. За услугу по переводу денег на расчетный счет поставщика банки взимают комиссию. Она может сильно отличаться в зависимости от способа платежа. Самые высокие тарифы — при оплате наличными в отделениях банков, в среднем около 5 евро за операцию. Столь высокие расценки установлены для того, чтобы побудить клиентов пользоваться интернет-банком.

Однако выгоднее всего оплачивать счета через интернет-банк, в котором открыт ваш расчетный счет. Комиссия внутри одного банка обычно составляет около 0,10 евро, при переводе в другой банк — 0,38 евро или больше.

За электроэнергию и газ можно платить напрямую поставщику через его сайт — в этом случае комиссия не взимается.

Сохраняется и услуга, предоставляемая одной из крупнейших торговых сетей, где при оплате большинства коммунальных платежей наличными в кассах комиссия составляет 0,50 евро.

Выключайте свет

Существенно снизить потребление киловатт-часов электроэнергии можно, если взять на вооружение простые правила. Например, отключать из розетки все неиспользуемые электроприборы — особенно те, что работают в режиме ожидания. Закончили пользоваться компьютером — выключите модем. Это же касается и телевизоров, где горят красные лампочки.

Лампочки накаливания, хотя от них и было предписано отказаться в Евросоюзе, по- прежнему можно встретить на прилавках магазинов. Их единственное преимущество — низкая цена. Но лучше купить энергосберегающие, и уже в первый месяц их использования можно получить существенную экономию. При этом в тариф заложена фиксированная плата за подключение, которая зависит от мощности аппарата входной защиты и не связана с фактическим потреблением киловатт. То есть можно вообще сидеть во тьме, но платить за электричество все равно придется.

Александр ФЕДОТОВ

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

"Новое Единство" в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии "Новое Единство" (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

