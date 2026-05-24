«Какие убежища? Даёшь велодорожки!» Силиня — о приоритетах своего бывшего правительства

Силиня подчеркнула, что эти сферы в общем-то нельзя сравнивать, но признала, что вопрос о соразмерности финансирования является обоснованным, сказав, что "очень сильно боролась" за финансирование укрытий.

Помимо этого премьер в отставке отметила, что финансирование бомбоубежищ в Латвии больше, чем, например, в Эстонии, но не отрицала, что нынешнего объёма недостаточно и что в будущем финансирование придётся увеличить.

При этом Силиня подтвердила, что развитие велодорожек было одним из приоритетов для "Прогрессивных" в коалиции. Бывшая глава Кабмина считает, что одним из самых сложных аспектов в работе правительства было уравновешивание приоритетов разных партнёров по коалиции.

"Мне тоже нравится ездить на велосипеде, но я не знаю, надо ли тратить на это такие большие деньги", - заявила Силиня.